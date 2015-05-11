وفد بلدية دبي يشارك البيان احتفالاتها

زار وفد من بلدية دبي صحيفة البيان أمس، لمشاركتها احتفالاتها بمرور 35 عاماً على تأسيسها، ترأسه خالد بن زايد الفلاسي مساعد المدير العام لبلدية دبي لقطاع الشؤون الدولية والشراكة، وضم إسماعيل البنا مدير إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات في البلدية، وماء العينين سلامة، وعبد الله مبارك، وأحمد العمادي من إدارة التسويق المؤسسي والإعلام.

ونقل الفلاسي تحيات المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وعموم مديريها، إلى ظاعن شاهين المدير العام لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام رئيس تحرير البيان، وعلي شهدور مدير عام التحرير، بهذه المناسبة السعيدة.

وتبادل الحضور الحديث حول بدايات نشأة بلدية دبي التي يطلق عليها «أم الدوائر» كونها كانت أولى الدوائر الحكومية في الإمارة، بالإضافة الى الجمارك، ومن ثم تفرعت منها الدوائر الأخرى.

كما تحدثوا عن تاريخ الإمارة وتطورها على مدار السنوات الماضية، ومواكبة البيان لهذا التطور بمختلف الطرق والأساليب الجديدة، التي عززت انتشارها، منها الموقع الإلكتروني المميز، واستخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبارها لتكون سباقة دائماً، ومواكبة للسرعة في نشر الأخبار والتي تتمتع بها تلك المواقع.

وأهدت بلدية دبي «البيان» في عيدها، كعكة تحمل الرقم 35، بالإضافة إلى نسخة من الصحيفة لمشاركة كافة العاملين فيها فرحتهم بإنجازاتهم على مدى تلك السنوات.