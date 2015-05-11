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محمد بن زايد يؤكد عمق الروابط التي تجمع قيادتنا بأبناء الوطن وحرصها على الالتقاءبهم

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة غانم بن فارس المزروعي بمنزله في إمارة أبوظبي.

ورحب غانم المزروعي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معرباً عن شكره وأفراد أسرته وتقديرهم لتلبية سموه الدعوة لزيارة العائلة.

وتبادل صاحب السمو ولي عهد أبوظبي مع غانم المزروعي وأفراد عائلته الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادتنا بأبناء الوطن، وحرصها على الالتقاء بالمواطنين في نهج أصيل دأبت عليه القيادة الحكيمة منذ تأسيس الدولة في التواصل مع أبناء الإمارات.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأن يحفظ وطننا الغالي آمناً مستقراً وأن تحقق مسيرة الاتحاد المباركة المزيد من التقدم والازدهار في كافة المجالات.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء ركن بحري الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان نائب قائد القوات البحرية، والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين.

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