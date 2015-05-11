رصد تسعة أبراج مخالفة لتعليمات السلامة.. بالرياض

ضبط مفتشو السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض عدداً من المخالفات في (9) أبراج موزعة في عدد من المواقع معظمها على طريق الملك فهد ما بين مباني قائمة أو لا زالت تحت الإنشاء، خلال حملة تفتيشية للكشف على عدد من المباني (العالية) للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق.

ورصد المفتشون عددا من المخالفات وتعاملوا معها وفق اللائحة المنظمة لذلك، في إطار أعمال حملة السلامة الوقائية بتوجيه من اللواء عايش الطلحي مدير الدفاع المدني بالمنطقة، وألزموا المقاولين وشركات السلامة بعدد من المواقع بتطبيق قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات للمباني (تحت الإنشاء) وتفعيلها سواء فيما يتعلق في أنظمة السلامة وشروط السلامة المتعلقة بالروافع وأعمال الحفر والسفالات والسلالم واستخدام معدات الوقاية الشخصية وتفعيل دور المختص بإعمال السلامة.

ومن المخالفات التي تم ضبطها: التخزين في القبو، ونقص في أنظمة السلامة، وعدم متابعة أعمال الصيانة لها، بالإضافة إلى عدم تقيد بعض المقاولين في المباني تحت الإنشاء بتطبيق قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.

وصاحب الحملة مشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة وكذلك التعرف على الفترة التي تحتاجها فرق الدفاع المدني للوصول لهذه المواقع.

كما تم الكشف على عدد كبير من المنشآت التجارية الموجودة في تلك الأبراج.

وأكد الرائد محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض أن حملة السلامة الوقائية يتم تنفيذها في جميع محافظات ومراكز منطقة الرياض والتي تشمل الأسواق وقصور الأفراح والمدن الترفيهية والوحدات السكنية المفروشة والفنادق والمنشآت التجارية الأخرى، مشدداً على أنها حازمة في تطبيق الإجراءات الرادعة بحق المخالفين لاشتراطات الدفاع المدني.