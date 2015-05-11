المملكة ملتزمة بنهج الاهتمام بالتعليم والعلماء منذ تأسيسها

احتفلت جامعة الجوف أول من أمس بتخريج الدفعة التاسعة من طالباتها البالغ عددهن "2483 " طالبة ، بحضور منسوبات الجامعة وأمهات الطالبات , وذلك في مجمع كليات البنات بمدينة سكاكا.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجات.

وألقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز خلال الحفل كلمة مرئية أكد فيها أن الاهتمام بالتعليم والعلماء هو نهج إسلامي متأصل منذ فجر الإسلام، وأن الدولة ملتزمة بهذا النهج منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، وأبناؤه البررة يواصلون المسير على ذات الطريق، من خلال نشرهم للتعليم والتعليم العالي في جميع مدن ومحافظات المملكة، مبيناً أن هذه الجامعة تذكر بكل فخر، مؤسسها الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - الذي وضع حجر الأساس لها، وهي تكمل مسيرتها وتهدي الوطن كوكبتها التاسعة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وأكد الأمير فهد بن بدر وقوفه إلى جانب الجامعة ودعمه لمسيرتها، التي يعلق عليها الجميع آمال تخريج طلاب وطالبات على قدر عال من المعرفة والمهارة بما يؤهلهم إلى المنافسة على المستويات المحلية والعالمية، في تخصصات يحتاجها سوق العمل، ومتطلبات خطط التنمية، ويسهمون مساهمة فعالة في خدمة دينهم ووطنهم، متطلعين إلى المزيد من بذل الجهود ومواصلة العطاء، مما سيحقق إن شاء الله تطلعات ولاة الأمر، وأبناء منطقة الجوف الأعزاء.

وبارك سمو أمير المنطقة في ختام كلمته لجميع الخريجات، مهنئًا أولياء أمورهن، داعيًا إياهن إلى بذل قصارى الجهد وتحمل المسؤولية تجاه أسرهن ومجتمعهن.

كما ألقى مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري كلمة مرئية رحب فيها بالحاضرات وأمهات الطالبات، مقدماً لسمو أمير الجوف الشكر والعرفان على رعايته الدائمة للجامعة منذ تأسيسها.

وعبر عن سعادته بتزامن حفل التخرج مع مناسبة الوطن الكبرى، بإتمام مائة يوم من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم والقيادة، مؤكدًا أن صناعة التاريخ وبناء الأمم يحتاجان إلى السواعد ذات الهمم، والكوادر عالية القدم، في كل تخصص ومجال يبنى عليه اقتصاد المعرفة، وترفع على متنه قواعد النهضة .

وأعلن مدير الجامعة خلال كلمته عن فتح باب القبول للطالبات منذ العام الجامعي القادم في كلية طب الأسنان، التي احتفت هذا العام بتخريج أول دفعة من طلابها، معرباً عن عرفانه وشكره وتقديره ومجلس الجامعة لمدير جامعة القصيم الدكتور خالد بن محمد الحمودي، وعمداء كليات الطب وطب الأسنان فيها الذين أشرفوا على تأسيس كليات الطب وطب الأسنان.

وأوضح أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد حيث اكتمل بناؤها الأكاديمي والإداري ومأسسة العمل في داخلها، وتوسعت في العلاقات الأكاديمية خارجها، وانطلقت متوثبة برعاية خاصة من سمو أمير المنطقة، ودعم منقطع النظير من حكومتنا المباركة، معرباً عن شكره للأيدي المخلصة التي تعمل باستمرار لضمان تحقيق الجامعة لأهدافها ورؤيتها وتأدية رسالتها، من وكلاء للجامعة وعمداء وكوادر تدريسية، وفنية وإدارية.

واختتم كلمته بتوجيه الحديث إلى الخريجين والخريجات، بقوله " لقد تدرجتم في طلب العلم سنين طويلة برعاية دولتكم، وحرصاً من والديكم، فأنتم الآن محل رد الجميل والوفاء الأصيل، انتماء مخلصا لقيادتكم، وحبا وولاء لوطنكم، وبذلا لأوقاتكم فيما ينفعكم، وبرا صادقا لوالديكم وأهليكم ".

بعدها ألقت الخريجة أسماء الرويلي من كلية العلوم الطبية التطبيقية كلمة الخريجات، رحبت فيها بالضيفات وأمهات الخريجات وزميلاتها، مؤكدة أن هذه هي لحظات الفرح التي انتظرنها منذ سنوات نهلن من مناهل العلم والمعرفة، داعية زميلاتها لرد الجميل للوطن الغالي وخدمته والمساهمة في مواصلة البناء والعطاء.

ثم شاهدت الحاضرات عرضاً مرئيًا تضمنت لمحات من منجزات الجامعة الإنشائية والأكاديمية، ونبذة عن تاريخ تخريج الدفعات السابقة، وما تعيشه الجامعة من واقع وتطلع نحو المستقبل.

وفي نهاية الحفل أعلنت وكيلة عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتورة سلطانة البديوي نتائج الخريجات البالغ عددهن " 2483 " في جميع التخصصات، فيما كرمت حرم مدير الجامعة المها بنت محمد اليحيى المتفوقات.