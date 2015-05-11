تقرير: العنف يدفع المهاجرين إلى مغادرة ليبيا على حساب حياتهم

اعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين ان "الفظاعات" وأعمال العنف التي يتعرض لها المهاجرون المقيمون فى ليبيا او الذين يعبرون هذا البلد تدفعهم الى محاولة مواجهة الخطر في البحر الابيض المتوسط على حساب حياتهم للوصول الى اوروبا.

وعلى طول السواحل الليبية البالغة 1770 كلم لم تتوقف عمليات الهجرة غير الشرعية بل تكثفت منذ وقعت البلاد في الفوضى.

ولا تقع هذه السواحل إلا على بعد حوالى 300 كلم من جزيرة لامبيدوزا الايطالية التى يحاول مئات المهاجرين من افريقيا وسوريا او من مناطق اخرى الوصول اليها اسبوعيا.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان ان "الشروط المرعبة بالنسبة للمهاجرين تضاف اليها حلقة العنف والنزاعات المسلحة تظهر الى اي درجة اصبحت الحياة خطرة حاليا فى ليبيا".

وقالت المنظمة فى تقرير ان اعمال العنف تطال على السواء اللاجئين و"المهاجرين الذين يعيشون ويعملون منذ سنوات" فى ليبيا.