النصر بطلاً لدوري عبداللطيف جميل

الرياض، جدة، الدمام، الأحساء، الخرج - سلطان السيف، خالد الحربي، عماد الصائغ، وتركي الغامدي، عبدالله العبود،

انتهت الحكاية، واسدل الستار، وبقيت بطولة (دوري عبداللطيف جميل) في خزانة النصر للموسم الثاني على التوالي عن جدارة واستحقاق، بعدما ضرب عصفورين في حجر واحد، هزيمة الغريم التقليدي الهلال، والفوز بالذهب بنتيجة 1-صفر سجله "المتخصص" في المرمى الأزرق محمد السهلاوي في الشوط الأول.

وقدم الفريق الأصفر لوحة متماسكة عنوانها الهدوء واستثمار اخطاء المنافس، والاستحواذ على الكرة والاندفاع بذكاء، واستغلال الفراغات في ملعب الهلال.

وفي الوقت الذي كانت الافراح الصفراء تغطي استاد الملك فهد بالرياض، كان الأهلي يذرف دموع الاخفاق في جدة بالتعادل مع التعاون بنتيجة 2-2، بعدما عجز الحفاظ على تقدمه بنتيجة 1-صفر، ولم يكن الشعلة والعروبة اصحاب حظ سعيد بالبقاء إذ غادرا إلى الأولى في مشهد حزين، وبذلك تكون الجولة الأخيرة تأدية واجب لا يزينها إلا تتويج البطل.

وبدأ سيناريو اللقاء عندما ارتكب البرازيلي ديقاو خطأً مع محمد السهلاوي على مشارف المنطقة المحرمة نفذه البولندي أدريان أخطأت طريقها نحو الشباك (١٠)، وأخطأ مدافع الهلال ديقاو بتمرير الكرة ليتسلمها عوض خميس ويمررها للبولندي أدريان الذي جهزها بالصدر للمندفع محمد السهلاوي الذي تعامل معها بمثالية ووضعها على يمين خالد شراحيلي معلناً تقدم النصر (٢٠)، وحاول لاعبو الهلال العودة للمباراة وكثفوا من طلعاتهم الهجومية التي افتقدت للنهاية السليمة حتى نفذ البرازيلي نيفيز كرة ثابتة أبعدها مدافع النصر حسين عبدالغني وسط مطالبات لاعبي الهلال بركلة جزاء لوجود لمسة يد عليه، وتحصل البرازيلي نيفيز على كرة اقتحم بها المنطقة المحرمة وسددها بجوار المرمى (٣٥)، لينجح لاعبو النصر في المحافظة على مرماهم حتى نهاية الحصة الأولى.

ومع مطلع الشوط الثاني، كاد البولندي أرديان أن يعزز تقدم النصر، بعدما تبادل الراهب الكرة مع عوض خميس الذي مررها لأدريان الذي واجه المرمى ولعبها خارج المرمى (٤٧)، وكاد خالد الغامدي أن يسجل للنصر بعدما توغل بالكرة قبل أن يتدخل حارس الهلال شراحيلي ويبطل مفعول الكرة (٥٠)، ورمى مدرب الهلال دونيس بأولى أوراقه مستعيناً بنواف العابد عوضاً عن الزوري.

ثم استعان مدرب الهلال بيوسف السالم في مكان فيصل درويش قبل أن يعقّد مدافع الهلال محمد جحفلي أوضاع فريقه بعدما ارتكب مخالفة ضد شايع شراحيلي ليعود ويضرب حسين عبدالغني بدون كرة ليتلقى البطاقة الحمراء (٦٧)، وتوغل بعدها البرازيلي نيفيز وسدد كرة أبعدها حارس النصر العنزي لتعود للعابد الذي سددها ليبعدها العنزي مجدداً (٧٢)، وعاد العابد ليسدد كرة قوية تصدى لها العنزي مجدداً (٧٣)، ليستبدل بعدها مدرب الهلال ناصر الشمراني بمحمد الشلهوب.

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واستبدل مدرب النصر حارسه المصاب عبدالله العنزي بحسين شيعان، ليواصل النصر بسط نفوذه في منطقة المناورة وسط محاولات هلالية افتقدت للتركيز، حتى أطلق البرازيلي نيفيز كرة قوية أبعدها شيعان بصعوبة (٨٣).

ونفذ البرازيلي نيفيز كرة ثابتة مرت بجوار القائم ليتحصل النصر على كرة مرتدة مررها البديل فابيان انفرد بها عوض خميس ليتعرض لإعاقة من سعود كريري الذي غادر الميدان مُبعداً بالورقة الحمراء (٩٠+٥)، ليعود بعدها الحكم الإسكتلندي جون بياتون ويبعد سالم الدوسري بورقة حمراء ثالثة (٩٠+٧)، قبل نهاية اللقاء بفوز نصراوي أمّن لقب الدوري للفريق (الأصفر).

الأهلي - التعاون

وفجر التعاون مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن حرم الأهلي من نقطتين ثمينتين عقب تعادلهما ٢-٢ على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وقدم التعاون مباراة كبيرة بعكس الأهلي الذي لم يظهر بمستواه.

ضغط الأهلي باكراً بحثاً عن تسجيل هدف يسهل من مهمته، وكان قريباً من ذلك بعد أن تهيأت كرة داخل منطقة الجزاء للاعب وسطه مصطفى بصاص الذي سددها وتصدى لها الحارس باسم العطالله وعادت لبصاص مجدداً سددها قوية لكن القائم وقف مع الضيوف وتصدى لها (١٢)، وكاد مدافع التعاون ياسين حمزة ان يهز شباك فريقه بالخطأ عندما لعب كرة مرت خطرة بجوار القائم (١٧)، ونجح الأهلي في هز شباك التعاون بعد أن تلقى بصاص كرة خلف المدافعين اخطأ المدافع اوتشيه في التعامل معها ووصلت لبصاص الذي سددها في المرمى كهدف اهلاوي أول (١٩).

ومع نهاية الشوط الأول تلقى مدافع الأهلي عقيل بلغيث كرة عرضية لعبها برأسه مرت خطرة بجوار القائم (٤٥)، وفي الوقت بدل الضائع فرط اسامة هوساوي في فرصة مؤكدة للتسجيل بعد أن وصلت اليه كرة عرضية لكنها لعبها من فوق العارضة رغم ان المرمى كان بلا حارس (٤٥+٢).

وهدد لاعب وسط التعاون نايف موسى مرمى التعاون بعد ان توغل باتجاه منطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجوار القائم (٥٠)، وفاجأ مهاجم التعاون البديل اسماعيل مغربي الاهلاويين بتسجيله هدف التعادل من كرة رأسية (٦٣)، وارتكب حارس الأهلي عبدالله معيوف خطأ فادحاً نجح بسببه التعاون في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اسماعيل مغربي اذ خرج من مرماه ولعب الكرة بالخطأ لمغربي الذي سددها في الشباك (٦٦).

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وتألق حارس التعاون باسم العطالله بعد ان تصدى للكرة الثابتة التي سددها المهاجم السوري عمر السومة (٧٤)، وعدل مهاجم الاهلي البديل مهند عسيري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني بعد عرضية مثالية من بصاص حولها مهند بقدمه في المرمى (٨١).

الشباب - الاتحاد

وعلى ملعب استاد الأمير فيصل بالرياض خطف الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على مضيفه الشباب بنتيجة 4-3، سجل اهداف الشباب موسى الشمري الدقيقة (36)، وعبدالله الأسطاء من ركلة جزاء الدقيقة (61)، وسياف البيشي الدقيقة (69)، احرز أهداف الاتحاد ماركينهو الدقيقة (40)، ومختار فلاته الدقيقة (53)، وعبدالفتاح عسيري الدقيقة (70)، ويحيى دغريري الدقيقة (87)، وأشهر حكم اللقاء عبدالرحمن العمري البطاقة الحمراء بوجه حارس الشباب محمد العويس بعد مخاشنته لاحد لاعبي الاتحاد الدقيقة (26)، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد الى 51 في المركز الرابع، وتجمد رصيد الشباب عند النقطة 39 في المركز الخامس.

العروبة - نجران

وودع العروبة رسمياً (دوري عبداللطيف جميل) للمحترفين بعد خسارته أمام نجران بهدف يتيم سجله ماجد خيبري، وأخفق العروبة في تحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره ليعود للدرجة الاولى بعد أن حقق ١٧ نقطة من ٢٤ مباراة فيما رفع نجران رصيده النقطي الى ٢٤ نقطة في المركز ١١.

بداية المباراة شهدت سيطرة من لاعبي العروبة بغية تسجيل هدف مبكر يبعدهم عن شبح الهبوط، حضرت الخطورة أول مرة حين توغل محمد الكويكبي في العمق النجراني وسدد كرة قوية تصدى لها دفاع نجران (٦)، واصل العروبة سيطرته وحصل على خطأ من الطرف الأيسر نفذه مساعد ندا على رأس مشعل العنزي الذي حول الكرة برأسه لكنها مرت بجوار القائم (٢٥)، بدأ نجران يدخل أجواء المباراة وحصل على خطأ في منتصف ملعب العروبة نفذه نواف الصبحي لكن دفاع العروبة تصدى للكرة (٣١)، نظم نجران هجمة من الطرف الأيسر إنطلق فيها ماجد خيبري وعرض كرة استقرت في شباك العروبة هدف أول لنجران (٣٥)، كاد نجران أن يضاعف النتيجة بعد تسديدة أحمد سهيل القوية التي مرت فيها الكرة بجوار القائم (٤٠).

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بدأ العروبة الشوط الثاني مهاجماً وعرض مشاري العنزي الكرة على رأس وليد الجيزاني الذي حولها برأسه باتجاه المرمى لكن القائم تصدى لها (٤٨)، أشهر بعدها حكم المباراة الكرت الأحمر للاعب العروبة فهد الرشيدي بعد مخاشنته لنواف الصبحي (٦٧)، نفذ مساعد ندا ركلة زاوية على رأس مشاري العنزي الذي حول الكرة باتجاه المرمى لكن العارضة تصدت للكرة (٧٣)، تحصل نجران على انفراد صريح لمهاجم جادسون سانتوس الذي سدد كرة ضعيفة بجوار العارضة (٧٧)، حصل العروبة على خطأ نفذه مساعد ندا في حائط الصد (٩٠+٢).

هجر - الفتح

كما تغلب الفتح على نظيره هجر في دربي الاحساء على ملعب مدينة الامير عبدالله بن جلوي بالهفوف، الشوط الأول كان جيدا من الطرفين مع أفضلية هجراوية بفضل تناسق خطوطه وانسجام لاعبيه في وسط الميدان وتنويع هجماته من علاء الشقران وأحمد الحبيب وأحمد الناظري ورياض البراهيم.

ومع الأفضلية والتفوق نجح هجر في افتتاح التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق ضربة جزاء بعد عرقلة لاعب الفتح مبارك الأسمري المهاجم أحمد الناظري، تقدم لها محمد الراشد ووضعها بكل ثقة في شباك الحارس علي المزيدي لكن سرعان ما استرد الفتح عافيته لينجح بالتعديل في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب توفيق بوحيمد الذي تحصل على كرة طويلة ليسدد قذيفة هائلة في شباك دغريري هدف تعادل، بعدها سارت الدقائق هادئه من الطرفين لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني كانت أفضليته فتحاوية ونجح من خلاله استغلال المناطق والمساحات الفارغة في الخطوط الدفاعية الهجراوية، ففي الدقيقة 51 تحصل التون على كرة داخل الثمانية ليسدد بكل مهارة في شباك دغريري هدفا ثانيا ليبسط الفتح نفوذه وسيطرته بعدها ليعزز ذلك عن طريق المتخصص البرازيلي التون الذي استطاع استعلال الخلل الدفاعي الهجراوي بالحصول على كرة داخل الثمانية ليسدد مباشره في شباك دغريري هدف ثالث، بعدها اقتنع الفريقين بالنتيجة ليتقدم الفتح للنقطة 30 بينما تجمد رصيد هجر عند النقطة 25.

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الشعلة - الرائد

وفي الخرج بدأت مباراة الشعلة والرائد وسط تحفظ الفريقين خشية ارتكاب الاخطاء من بداية المباراة، وانحصر الاداء وسط الميدان بمستوى اقل من المتوسط وكان هجوم الفريق الشعلاوي صاحب أول وصول لمرمى الرائد، عن طريق المهاجم بويان بوزوفيتش لذي سدد كره اعتلت مرمى الخصم، وفي الدقيقه ٢٨ وحصل المهاجم حسن الطير على خطأ خارج منطقة الجزاء لم يحسن التعامل معه لتخرج خارج الملعب ومع وصول الشوط الاول لنهاية وفي الدقيقة ٤٥ يفاجئ الصربي بويان الجميع بتسجيل الهدف الاول برأسيه على يمين احمد الكسار.

الشوط الثاني بدأ مغايراً للاول بتسجيل الرائد هدف التعادل عن طريق امجد راضي في الدقيقة ٥١ فيما لم يمهل مهاجم الشعلة يونس عليوي الخصم بعد ان سجل الهدف الثاني في الدقيقة ٥٤ بعد تصدي الكسار لخطأ سلطان اليامي، بينما لم يتوقف الرائد عند هذا الحد ففي الدقيقة ٦٦ يتوغل امجد راضي ويسجل الهدف الثاني والتعادل يستمر الاداء الى ان اعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 2-2، وبهذه النتيجة يعلن الرائد بقاءه رسميا في الدوري ب 23 نقطة ويهبط الشعلة الى دوري الدرجة الاولى ب ١٨ نقطة معلنة هبوطه رسمياً مع العروبة.

الفيصلي - الخليج

وفي الدمام انتفض الخليج في الشوط الثاني وحوّل تأخره امام ضيفه الفيصلي بنتيجة 1-صفر إلى الفوز كبير 4-2 حملت توقيع امينو بوبا (65) ابراهيم الزواهرة من ركلة جزاء (70) حمزة الدردور (72) عبدالله السالم(74) فيما سجل للفيصلي خليل بن عطية (52) وبهذا الفوز يرفع رصيده إلى 28 نقطة.

وشهدت المباراة سيطرة خلجاوية في الشوط الأول غير أنه لم ينجح في الوصول لشباك منصور النجعي، وفي الشوط الثاني رد الخليج في عشر دقائق على هدف الفيصلي برباعية قاسية أكدت انهيار الفيصلي ومواصلته لمسلسل الخسائر بنتائج كبيرة، وقبل نهاية المباراة نجح البديل فهد الصقري في تقليص الفارق بتسجيله الهدف الثاني للفيصلي.