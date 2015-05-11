القوة الماليزية تشارك في تحالف دعـم الشـرعـيـة بـالـيـمـن

الرياض - واس

وصلت إلى القواعد الجوية السعودية أمس طلائع القوة الماليزية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضمن مرحلة "إعادة الأمل".

وبذلك تصبح ماليزيا الدولة ال12 في التحالف بعد السنغال التي أعلنت مشاركتها الأسبوع الماضي في التحالف عبر إعلان وزير خارجيتها مانكير ندياي للبرلمان السنغالي.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أن مركز عمليات التحالف يجري تحضيراته لانضمام القوة الماليزية والسنغالية وطبيعة المهام التي ستوكل إليهما بمشاركة دول التحالف.