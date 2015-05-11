التحالف يدك منزل صالح بصنعاء ويقصف معاقل التمرد في صعدة

قصف طيران التحالف ولأول مرة امس الاحد منزل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء . وقال شهود عيان ان طيران التحالف نفذ فجراً غارة على منزل صالح في منطقة حدة ، تلاها غارة صباح امس بأربعة صواريخ دمرت منزل الرئيس المخلوع الذي ظهر قبل الضربة الثانية ليصرح لوسائل الاعلام ويظهر نوعاً من التحدي. وذكرت مصادر مطلعة ل "الرياض " ان الغارة أدت الى إيقاع قتلى وجرحى في صفوف حراسة صالح وإصابة حفيده كنعان يحيى محمد عبدالله صالح .

وبعد العملية ظهر الرئيس المخلوع ليكتب على صفحته في الفيسبوك ليقول انه بخير ويطالب بالحوار . وقال صالح الذي تمرد على مخرجات الحوار " دعونا نحل خلافاتنا بالحوار."

وفيما يظهر صالح تحالفه القوي مع الحوثيين، اعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقودة صالح ترحيبه بالهدنة الانسانية المقرر ان تبدأ الثلاثاء لكنه قال ان خمسة ايام غير كافية. من جانبه رحب المتحدث باسم الجيش والمعين من قبل الحوثيين بالمبادرة الروسية والداعية الى هدنة إنسانية. ولم يتطرق المتحدث باسم الجيش الموالي للحوثيين وصالح الى الهدنة الانسانية التي أعلنتها المملكة وهو ما يشير الى عدم رغبة صالح والحوثيين في تحقيق اي هدنة، بل ان الحوثيين يطالبون بهدنة تقضي بالسماح للسفن المحتجزة بالدخول الى الموانئ اليمنية في إشارة الى سفينة إيرانية تحاول كسر الحظر والدخول الى الموانئ اليمنية دون تفتيش من قبل قوات التحالف، في مؤشر واضح على إصرار طهران ربما في تهريب الأسلحة للمتمردين الحوثيين وحليفهم صالح.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية في اكثر من محافظة . فقد واصل طيران التحالف شن غاراته المكثفة على مقرات ومنازل وأماكن استراتيجية تابعة لجماعة الحوثي في المحافظة لليوم الثالث على التوالي . اذ قصف الطيران مساء امس بعدة صواريخ مناطق في مديرية الظاهر ورازح . وذكرت سكان محليون ل"الرياض " ان طيران التحالف واصل قصف مران معقل الحوثيين في صعدة على مدار الساعة. وأشارت المصادر ان الغارات تستهدف كهوفاً يتحصن فيها قادة الحوثي. في منطقة الجميمة والتي استهدفت بعشرات الصواريخ. كما قصف الطيران منطقة حيدان . اما في رازح فقد استهدف الطيران مناطق النضير ومنزل احد قيادات الحوثي حيث يتخندق الحوثيون .

وشن الطيران غارة مساء امس على تجمعات للحوثيين وقوات صالح في ذمار.

وفي تعز تجري معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية وقوات صالح والحوثيين في حي حوض الإشراف وسط سماع دوي انفجارات عنيفة تهز المدينة جراء استخدام الحوثيين وقوات صالح والدبابات والمدفعية الثقيلة لقصف الأحياء السكنية . كما شهد شارع الستين شمال المدينة مساء امس اشتباكات عنيفة.

وكانت المقاومة الشعبية تمكنت مساء السبت من استعادة السيطرة على فندق الأخوة بعد مواجهات عنيفة خلفت عشرة قتلى من الحوثيين وثلاثة من المقاومة وتدمير دبابة للحوثيين. وكانت المقاومة تمكنت امس من السيطرة على منتزه الشيخ زايد بعد يوم من السيطرة على موقع العروس العسكري في أعلى قمة جبل صبر.