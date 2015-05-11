خادم الحرمين: المملكة هبت لإنقاذ اليمن من فئة طائفية عصفت بأمنه واستقراره.. وتهدد دول الجوار

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصره بالرياض أمس جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وفي بداية الجلسة قلد فخامة رئيس جمهورية النيجر، خادم الحرمين الشريفين وسام الاستحقاق الوطني الذي يعد أعلى وسام في جمهورية النيجر.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور سعد بن خالد الجبري ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى الوزير المرافق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي.

فيما حضرها من جانب النيجر معالي وزير الدولة وزير التخطيط واستصلاح الأراضي والتنمية الحضرية أمادو بوبكر سيسي، ومعالي رئيس ديوان رئيس الجمهورية سعيدو سيدي، ومعالي وزير الدفاع محمدو كاريدجو، ومعالي وزيرة الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجريين بالخارج عائشة بولا كاني، ومعالي وزيرة التربية والتعليم مريم الحاج ابراهيم علي، ومعالي وزير الصحة العمومية مانو أغالي وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو امادو سونراي.

من جهة ثانية، أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- في قصره بالرياض مساء أمس مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق له.

وقبيل المأدبة صافح رئيس النيجر أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.

حضر مأدبة الغداء صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد وصاحب السمو الملكي الامير نواف بن عبدالله بن سعود وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بمكتب سمو وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية النيجر.

وكان رئيس جمهورية النيجر قد وصل إلى الرياض أمس في زيارة للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الرياض الجوية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله .

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى الوزير المرافق، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي.

وقد أجريت لفخامة رئيس النيجر مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح فخامة الرئيس إيسوفو محمدو، مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس النيجر، الذي يضم معالي وزير الدولة وزير التخطيط واستصلاح الأراضي والتنمية الحضرية أمادو بوبكر سيسي، ومعالي رئيس ديوان رئيس الجمهورية سعيدو سيدي، ومعالي وزير الدفاع محمدو كاريدجو، ومعالي وزيرة الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجريين بالخارج عائشة بولا كاني، ومعالي وزيرة التربية والتعليم مريم الحاج إبراهيم علي، ومعالي وزير الصحة العمومية مانو أغالي.