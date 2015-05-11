منتدى الإعلام العربي ينطلق في دبي.. غداً

ينطلق منتدى الإعلام العربي غدا الثلاثاء، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في دورته الرابعة عشرة حاملا هذا العام الكثير من الأفكار والرؤى والمناشط الإعلامية والفكرية والثقافية بالإضافة إلى ورش العمل، ويعد هذا المنتدى الذي يستمر لمدة يومين، منصة إعلامية وفكرية مهمة في المنطقة.

"الرياض" التقت بالأستاذة منى بو سمرة مديرة منتدى الإعلام العربي ومديرة نادي دبي للصحافة للحديث عن المنتدى وأبرز ما سيقدمه الخبراء والمفكرين من خلاله.

* ما الجديد في منتدى الإعلام العربي هذا العام؟

- تأتي الدورة الرابعة عشرة على قدر كبير من التميز عن سابقاتها، سواء من خلال المضمون أو المحاور المطروحة للنقاش والتي نحرص دائماً على ارتباطها بأهم التطورات المحيطة عربياً وعالمياً أو من خلال مستوى القالب التنظيمي الذي يتم من خلاله تقديم المحتوى الفكري، لذا سيكون واضحاً للجميع في هذه الدورة تنويع الأطر الحوارية باستحداث مساقات جديدة مدعومة بإضافات مهمة ومنها جلسات ال«20 دقيقة»، التي نستضيف من خلالها مجموعة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة والمؤثرة والتي تحمل فكرًا متطورًا في كثير من المجالات، وهذه المرة الأولى التي ينظم فيها المنتدى جلسات مدتها 20 دقيقة، وهو أسلوب غير تقليدي سعينا من ورائه إلى توسيع مساحة الحوار لأنه شكل تنظيمي جديد يمنحنا القدرة على تناول عدد أكبر من الموضوعات، هذا بالطبع إلى جانب الجلسات الحوارية الرئيسة والجلسات العامة الموسّعة التي تستضيف ثلاثة أو أربعة ضيوف، ومن أبرز الإضافات المميزة للمنتدى هذا العام «الممشى الإعلامي» الذي سيشاركنا من خلاله مجموعة من أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم، لتقديم سلسلة من ورشات العمل المتخصصة وستتناول طيفا كبيرا من الموضوعات المطروحة حاليًا على الساحة، ومن بين تلك المؤسسات «أسوشييتد برس» و«وكالة الصحافة الفرنسية» و«رويترز» و«فيسبوك» و«سكاي نيوز عربية» و«غوغل»، وهذا يضيف قيمة جديدة للمنتدى يساهم في إثراء حواراته. وفي هذه الدورة قمنا كذلك بتضمين «الفيلم الوثائقي» الذي بات يعتبر من بين الوسائل المؤثرة في نقل الحقائق للناس، وستضم هذه الإضافة عرض مقتطفات من فيلم وثائقي بعنوان: «سبايا الخِلافة»، كما سيعرض المنتدى مقتطفات من فيلم «بلال» الذي يتناول جانبا من حياة الصحابي الجليل بلال بن رباح، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، حدث خلال الجلسة، ومُنتج الفيلم أيمن جمال.

* ما أهم المحاور التي ستكون على أجندة منتدى الإعلام العربي؟

الفعاليات تناقش موضوعات «وسائل التباعد الاجتماعي» و«صحافة الطائرات بدون طيار» و«التأثير على وسائل التواصل»

- تدور النقاشات حول عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بواقع إعلامنا العربي وكيف يمكننا من خلالها التوصل إلى سبل التطوير المطلوبة والممكنة وكيفية تحقيقها بمحاولة الإجابة على مجموعة كبيرة من الأسئلة والتي تنبع جميعها من الاتجاهات الجديدة التي تسود المنطقة والعالم، ومن بين تلك الموضوعات أثر الصراعات السياسية على قيم الموضوعية والحياد والتوازن في الأداء الإعلامي، وكيفية تعاطي الإعلام مع الظواهر السلبية التي طفت على السطح بصورة قوية مؤخرًا، ومن أبرزها الإرهاب والتطرف، و«التعصب الرياضي»، وايضاً سيتم التطرق إلى نموذج دولة الإمارات كونها أثبتت أنها مثال ل«نافذة التفاؤل» بقدرتها على تحقيق تنمية مستدامة تعلي شأن الإنسان وتضعه في مقدمة أولوياتها وتجعل من سعادته هدفًا رئيساً لها. بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى ومنها "القضية الفلسطينية في الإعلام العربي" و"ورسالة الفنان" و"ووسائل التباعد الاجتماعي" و"العلاقة بين الإبداع واللغة العربية" و"الابتكار الإعلامي" و"صحافة الطائرات بدون طيار" و"التأثير في وسائل التواصل الاجتماعي" وغيرها الكثير.

«الصحافة الإنسانية» أحدث فئة مضافة لجائزة الصحافة العربية والأعمال الفائزة تدرّسأكاديمياً في الإمارات

* هناك من يرى بأن تكرار الوجوه يضعف رسالة المنتدى ما تعليقكم ؟

- أتفق مع هذا الرأي، والمتتبع جيداً لمسيرة دورات المنتدى بلا شك هو من يحكم على رسالة المنتدى، فمن أهدافنا التنويع في الضيوف، وفي هذه الدورة تحديداً لدينا ضيوف عرب و30 % أجانب، ووجوه متنوعة من بينهم كتاب ورؤساء تحرير ورؤساء محطات وصحفيون ومقدمو برامج تلفزيونية وأساتذة جامعات وعدد من أبرز المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية والسياسية والاقتصادية وطلبة كليات الإعلام وكافة الأشخاص والقطاعات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاع الإعلامي. مسألة اختيار الضيوف والتنوع في الأسماء هي أحد أهم المواضيع التي نحرص عليها سنوياً.

* الأحداث الجارية في المنطقة هل لها تأثير سلبي على تنظيم وأهمية هذا المنتدى؟

- يحمل منتدى الإعلام العربي هذا العام شعار "اتجاهات جديدة" وهو شعار مُستلهم من الظروف المحيطة التي تشكل في مجملها أبرز العناصر المؤثرة في المجتمع، ومن ثم قطاع الإعلام الذي يعتبر بمثابة المرآة التي تعكس ما يشغل المجتمع من قضايا وموضوعات وطموحات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو فكرية أو غيرها من القضايا، وبذلك يكون المنتدى دائمًا وثيق الصلة بالواقع المحيط وبالتالي تأثيراته على الإعلام مع اختلاف أشكال تلك التأثير وأبعادها، ومع تعاظم التحديات التي تواجه عالمنا العربي في الوقت الراهن، لم يكن الإعلام في منأى عن هذا التوتر الذي خلّفه ذلك المشهد المضطرب الذي انسحب على أغلب أوجه الحياة، وظهرت تداعيات هذا الاضطراب بوضوح على صفحات الإعلام وشاشاته وعبر أثيره، وعلى الرغم من أن البعض قد لا يرى سوى السلبيات والصورة القادمة في المشهد العربي، إلا ان المنتدى مؤمن بأن التفاؤل هو الطريق لصنع المستقبل وأن التفكير الإيجابي هو السبيل الأمثل لقهر التحديات، وهو مؤمن أيضاً بأنه ثمة في العالم العربي ما يستحق النظر إليه بعين إيجابية، وهذا ما يختصره ببساطة شعار المنتدى "اتجاهات جديدة".

* ماذا عن جائزة الصحافة العربية، هل من جديد؟

- بالطبع دائماً هناك ما هو جديد، أولاً وبشكل خاص سأتحدث عن آخر تطور نوعي ومبتكر للجائزة، وهو مذكرة التفاهم التي وقعت منذ أيام مع كلية محمد بن راشد للإعلام، التي بموجبها يتم العمل حالياً على إصدار كتاب يحتوي على الأعمال الفائزة في جائزة الصحافة العربية، لإدراجها ضمن المنهج الأكاديمي للكلية كما سيمثل مرجعاً ودليلاً على المستوى العالي يدعم الباحثين والدارسين في العلوم الإعلامية عامة، والصحافية على وجه الخصوص في العالم العربي، وذلك في ظل افتقار المكتبات العربية الى نماذج عربية لأعمال صحافية مبدعة. وهذا في حد ذاته جهد رائد ومبتكر لم يسبق وأن سجلته أي من المبادرات على مستوى الوطن العربي والمنطقة بأسرها.

أما بشكل عام فمنذ أن أنشئت الجائزة في نوفمبر 1999 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتطوير شغلنا الشاغل في كل دوره، وتحديداً منذ الدورة التاسعة التي كانت بمثابة انطلاقة جديدة للجائزة حينما كشفت الأمانة العامة عن الشعار الجديد للجائزة واعتماد مسمى "جائزة الصحافة العربية" بدلاً من "جائزة الصحافة العربية المكتوبة"، وذلك بهدف فتح المجال رحباً أمام مزيد من الفنون الصحافية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لأي تطورات قد تطرأ على صناعة الإعلام العربي، كما فُتح باب المشاركة أمام الصحافة الإلكترونية في كافة فئات الجائزة، شريطة أن تكون المواد الإلكترونية مؤهلة للمشاركة وفق المعايير الأساسية، كما تم استحداث فئة الصحافة التخصصية ليندرج تحتها فئات الصحافة الصحية، والبيئية، وتكنولوجيا المعلومات، والطفل، وتم استبدال جائزة التحقيقات الصحافية بجائزة الصحافة الاستقصائية، وكذلك استحداث فئة جائزة الصحافة العربية للشباب، بهدف تحفيز الطاقات الصحافية الشابة على الإبداع من خلال تكريم الأعمال المميزة في مختلف ألوان العمل الصحافي، والتي تمنح للصحافيين الشباب لمن هم دون الثلاثين عاماً، كما فُتح الباب لمشاركة كُتاب الأعمدة في فئة خاصة، وذلك بشكل شخصي أو من خلال ترشيح مؤسساتهم، وفي عام 2012، شهدت الجائزة عملية تقييم أخرى لكافة معايير وآليات عمل مختلف فئاتها، وتطوير بعض بنودها لتتماشى مع أحدث المستجدات على الساحة الإعلامية، ودعم تطور الفنون الصحافية واستكشاف الأقلام الصحافية الواعدة في مختلف تخصصات العمل الصحافي، كما تم اعتماد التحول إلى عملية التحكيم الإلكتروني بعد نجاح عملية الاستقبال الإلكتروني للأعمال، وهو ما ساهم في تسريع عمليات التحكيم، وقرر مجلس إدارة الجائزة تشكيل لجنة فرز تستمر لمدة 3 سنوات، تتألف من عضوية خبراء وإعلاميين وأكاديميين من مختلف التخصصات التي تغطي فئات الجائزة، ورئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الجائزة، وذلك بهدف زيادة كفاءة عمليات الفرز، والتأكد من مطابقة الأعمال المقدمة لشروط ومعايير الترشح، وكذلك التأكد من اندراج الأعمال ضمن الفئات الصحيحة، على أن تقدم اللجنة ملاحظاتها الأولية للأمانة العامة وبالتالي تسهيل مهام أعضاء لجان التحكيم بعد تحديد الأعمال الدقيقة والكاملة من بين الأعمال المتقدمة، كما أضافت الجائزة إلى فئاتها فئة الصحافة الإنسانية، بهدف تسليط الضوء على هذا اللون من فنون العمل الصحافي، وإسهاماته في خدمة قضايا المجتمع، ومعالجة للأزمات الإنسانية المثارة في بعض المجتمعات العربية، وفي إضافة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، قرر مجلس إدارة "جائزة الصحافة العربية" خلال الاجتماع الختامي عن دورتها الثالثة عشرة للعام 2013-2014، استحداث فئة "الصحافة الذكية" لتضاف إلى الفئات الثلاث عشرة الحالية للجائزة، وهي كفيلة بنقل العمل الصحافي العربي إلى آفاق رحبة.

* لماذا لا يتبنى المنتدى بعض ملاحظات الصحفيين والإعلاميين للخروج بأفكار جديدة تثري المنتدى؟

- على العكس لولا أن المنتدى يأخذ بجميع الملاحظات والأفكار التي يتم اقتراحها لما وصلنا إلى هذا المستوى المتقدم من الطرح والمضمون والشكل والتنظيم. إننا نسعى في كل عام الى أخذ كافة الملاحظات والأفكار المقدمة أكثر من الإشادات التي تصلنا، ويفرد نادي دبي للصحافة مساحة واسعة لهذا الغرض سواء على حسابات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاستبيان الذي نحرص عليه أثناء وبَعدَ كل دورة من المنتدى أو من الردود المباشرة وغير المباشرة التي تردنا عبر البريد الالكتروني المخصص للمنتدى، وأؤكد اننا خلال الدورات الأربع عشرة للمنتدى أخذنا الكثير من الملاحظات والاقتراحات في الاعتبار.

* إلى أي مدى انعكست الأوضاع السياسية على برنامج هذه الدورة؟

- قطاع الإعلام يعتبر بمثابة المرآة التي تعكس ما يشغل المجتمع من قضايا وموضوعات وطموحات، لذلك تجد المنتدى هذا العام وثيق الصلة بالواقع المحيط بنا، ولا يمكن أن يقف في منأى عن التطورات والتحولات السياسية التي تمر بها المنطقة ولا سيما أن هذه التداعيات ظهرت بوضوح على صفحات الإعلام وشاشاته وعبر أثيره.

* هل هناك أسماء رشحت وتم رفضها أو التحفظ عليها؟

- لا يوجد أي تحفظ على أي اسم مرشح لجائزة الصحافة العربية والجميع مرحب بهم دون استثناء، ولكن بالطبع يتم رفض واستبعاد الكتب والمواد المترجمة والمجلات والصحف غير المرخص لها، والأعمال المنقولة، وأعمال الفائزين بالجائزة في أكثر من ثلاث دورات، وجميع الأعمال غير متطابقة للشروط والأحكام.