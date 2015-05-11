هل يحاول سلمان خان التحايل على القانون للتنصّل من جريمة القتل؟

أثار النجم العالمي Salman Khan بلبلة كبيرة في الوسطين الفني والإعلامي بعد أن اصدرت المحكمة الخاصّة في مومباي أمراً يقضي بسجنه 5 سنوات جرّاء إدانته بقتل مواطن صدماً بسيّارته، أثناء تجوله في أحد شوارع المدينة الهندية الأشهر سنة 2002.

وبالرغم من أن Khan البالغ من العمر 49 عاماً إستأنف الحكم ودفع كفالة ماديّة بلغت قيمتها 30 ألف روبية (500 ألف دولار أمريكي)، من أجل إخلاء سبيله المشروط بمنعه من السفر إلا بإذن المحكمة، إلا أن القضية لم ولن تقفل بإنتظار الأدلة الكافية التي تثبت إدانته أو براءته.

بالطبع هذا الخبر أفرح قلوب محبي ومتتبعي هذا النجم الشهير الذي يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، لكن البعض إعتبره غير عادل، خصوصاً وأن جميع الأدلة التي جمعت منذ العام 2002 حتى اليوم تثبت تورط Salman في هذه الجريمة البشعة.

وفي هذا الشأن، نشره موقع gossipticket الهندي تقريراً يوضح ملابسات هذا الحادث وينقل ردات الفعل المتناقضة حول هذه القضية.، وجاء فيه: البعض يرى ان Salman Khan يدفع ثمن نجوميته، اما الآن وبعد إتخاذ المحكمة قرار سجنه، الاشخاص نفسهم قالوا إن هذه القضية تجري بهذا الشكل فقط لأن Salman نجم مشهور عالمياً.

وأضاف التقرير: نظرة الجميع إلى النجوم هي شبه موحدة.. هم مثال واضح للغنى والثراء والفساد.. هم فقط بإستطاعتهم فعل ما لا يمكن أن يفعله الأشخاص العاديين.. الهند تشهد يومياً العشرات من حالات الإغتصاب والعنف ضد المرأة والقتل، لم لا يبدي أي محامي لهفته لمعالجة هذه القضايا والنظر فيها.. الجواب واضح، فتلك لن توصلهم إلى الشهرة المرجوة.

وكشف التقرير أن Ravindra Patil الشاهد الأول في مسألة Salman Khan تعرض لضغوطات كثيرة قبل إستجوابه، فقال إن الضحية فارق الحياة ليس بسبب الحادث، بل بسبب مرض السل، وفي محاولة لتوثيق هذه المعلومة التي من شأنها تبرئة Khan، تحدث Aamir Khan عن مرض السل (tuberculosis) في حلقة من برنامج Satyamev Jayate، لكن الحقائق العلمية التي طرحها لم تكن مقنعة على الإطلاق.

يُذكر أنّ الحادث كان وقع في 28 سبتمبر من عام 2002، عندما اصطدمت سيّارة Salman Khan ، وهي من نوع تويوتا لاند كروزر، بمخبز American Express في منطقة "باندرا" في مومباي، ودهست 5 أشخاص كانوا نائمين على الرصيف، ما أدّى إلى وفاة نور الله خان البالغ من العمر 38 سنة، فيما جرح 3 آخرون بشكلٍ بالغ.