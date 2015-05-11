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موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو لجهود رجال الجيش فى حماية حدود البلاد

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موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو لجهود رجال الجيش فى حماية حدود البلاد موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو لجهود رجال الجيش فى حماية حدود البلاد
عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، لجهود قوات حرس الحدود، بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية، فى إطار تأمين حدود الدولة، من الأعمال العدائية والإرهابية المختلفة، التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن، والمساس بمنظومة الأمن القومى المصرى.

ويستعرض الفيديو، جهود رجال حرس الحدود، فى مواجهة عمليات التهريب على الحدود الشرقية، والغربية، بالإضافة إلى الاتجاه الجنوبى، وأعمال هدم وتدمير الأنفاق المُكْتَشَفَة بالقرب من خط الحدود الدولية مع قطاع غزة.

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