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وزير التعليم العالى:"اللى يقول فيه خلافات مع رؤساء الجامعات نتن وقليل أدب"

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وزير التعليم العالى:"اللى يقول فيه خلافات مع رؤساء الجامعات نتن وقليل أدب" وزير التعليم العالى:"اللى يقول فيه خلافات مع رؤساء الجامعات نتن وقليل أدب"
نفى الدكتور سيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، وجود غضب أو خلافات بين رؤساء الجامعات والوزارة، واصفا من أشاع ذلك بأنه "نتن وقليل الأدب".

وقال الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "من أشاع وجود خلافات بين رؤساء الجامعات، أو غضب منى أو عدم قدرتهم على التواصل كذاب ونتن وقليل الأدب".

وأضاف الوزير أن من أشاع ذلك ليس له علاقه بالوسط الجامعى والعمل بالجامعات، مضيفا أن "العلاقات سمن على عسل وأحسن من الأول".


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