جيب بوش : كنتُ سأجيز غزو العراق كما فعل شقيقى جورج

قال حاكم فلوريدا السابق والمرشح الجمهورى المحتمل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جيب بوش، إنه كان سيجيز غزو العراق عام 2003، كما فعل شقيقه الأكبر الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الأبن.

وأضاف جيب فى مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية والتى ستُبث كاملةً غدا الاثنين، أنه كان سيجيز غزو العراق، كما كانت ستجيزه هيلارى كلينتون وغالبا أى شخص تتوفر لديه المعلومات الاستخبارية التى كانت موجودة حينئذ.

غير أن جيب أقر خلال المقابلة بوقوع أخطاء بعد الإطاحة بصدام حسين من السلطة، قائلا إن الولايات المتحدة فشلت فى التركيز على الأمن أولا فى العراق فى ذلك الوقت.

جاءت تصريحات جيب بعد أيام من إعلانه أمام مجموعة من كبار رجال الأعمال الأمريكيين فى مانهاتن إنه يعتمد على شقيقه الأكبر الرئيس الأمريكى السابق بشأن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وقضايا الشرق الأوسط.

وكان جيب بوش الذى لم يعلن بعد عن ترشحه

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