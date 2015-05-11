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ولى العهد السعودى يبحث مع وزير داخلية الأردن الاهتمامات المشتركة

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ولى العهد السعودى يبحث مع وزير داخلية الأردن الاهتمامات المشتركة ولى العهد السعودى يبحث مع وزير داخلية الأردن الاهتمامات المشتركة
بحث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودى مساء اليوم الأحد، مع وزير الداخلية الأردنى الفريق حسين المجالى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان وزير الداخلية الأردنى قد هنأ الأمير محمد بن نايف فى بداية اللقاء باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ، فيما أعرب ولى العهد عن شكره لوزير الداخلية الاردنى على ما أبداه من مشاعر طيبة.

كما بحث ولى العهد السعودى مساء اليوم مع رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية فى البرلمان الأوروبى ميشيل اليوت مارى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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