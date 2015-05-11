"واتس آب اليوم السابع": قرية المجابرة بسوهاج تشكو من ضعف المياه

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمتين اللتين أطلقهما الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، و"اليوم السابع واتس آب" WhatsApp Youm7، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية الخاصة بالموقع، أرسل "أسامة أحمد عبد اللطيف السبيرى" أحد أهالى قرية المجابرة مركز جرجا محافظة سوهاج رسالة تقول: تعانى قريتنا من ضعف المياه والتى اصبحت لا تدخل الطابق الأرضى فى منازلنا ومعظم الاوقات مقطوعة عن المنازل.

وأضاف السبيرى: المياه لاتصعد للدور الاول مع العلم بربط شبكة مياه مركز جرجا بالكامل مع قراه بخط رئيسى واحد واصبحت المياه قويه فى جرجا والقرى، إلا قريه المجابره، مع العلم ان هذه القرية بها مجلس محلى، وبدأ أهالى القرية فى معظم المنازل يستخدمون المواتير وهذا بدوره يقوم بالتحميل على الكهرباء، كما أن مسؤلى المياه قد اعتمدوا على عدم فتح الخط الخاص بالقرية، وذلك على حد قول العامل المختص فى القريه والذى قال: ان خط القريه لايصلح.

وأكد، هذا الأمر جعل القرية تعيش فى مشكلةكبيرة واملنا إيجاد حل سريع لها.

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