بالصور.. جامعة قناة السويس تعلن عن استعداداتها لأسبوع شباب الجامعات

نظمت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وبحضور الأستاذ الدكتور محمود عبد المحسن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور طارق راشد، رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع، وعميد معهد الاستزراع السمكى، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن جاهزيتها واستعداداتها لأسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر والذى يقام فى جامعة قناة السويس.



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1- الدكتور غراب رئيس الجامعة أثناء المؤتمر

>وحضر المؤتمر كل من الدكتور سامى هاشم، نائب رئيس الجامعة لفرع العريش، والأستاذة الدكتورة ناهد مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور كمال جاد شاروبيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور شريف محمد عبد الحق، عميد كلية الزراعة، والأستاذ الدكتور شعبان حفنى، عميد كلية التربية، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس ورؤساء اللجان المشاركين بأنشطة الأسبوع.



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2- جانب من المشاركين

>وتحدث الدكتور طارق راشد، رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات، عن استعدادات الجامعة للأسبوع ليكون الأسبوع محط أنظار مصر كلها فهو يتواكب مع حدث عظيم هو افتتاح قناة السويس الجديدة، وقال إنه منذ تكليف الجامعة باستضافة هذا الأسبوع سخرت الجامعة جميع إمكانياتها لإنجاح الأسبوع لأنه واجهة للجامعة.



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3- قيادات الجامعة

>وقدم الدكتور طارق راشد عرضًا عن الأسبوع مشيرًا إلى أن أسبوع شباب الجامعات التاسع أقيم بجامعة المنصورة عام 2009 وبدأ بعرض اللجنة العليا المشرفة على الأسبوع وهى الدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمود عبد المحسن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق راشد، رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع، وتضم المنظمة اللجان العامة واللجان الخدمية ولجان المسابقات واللجان الإدارية.



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4- الدكتور محمود عبد المحسن أثناء المؤتمر

>وعن النشاط الرياضى جار تأهيل ثلاثة ملاعب بمدينة الطلاب وثلاثة ملاعب أمام كلية طب الفم والأسنان أما أنشطة النشاط الاجتماعى سوف تتم بمدرجات كلية الهندسة ويحكم المسابقات نجوم المجتمع ومتخصصون فى النشاط الاجتماعى.



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5- جانب من المتابعين للمؤتمر

>أما مسابقات النشاط الثقافى والإعلامى سوف يحكمها نخبة من علماء الأزهر والأدباء والكتاب والشعراء وعن نشاط الجوالة فسوف يحكم المسابقات حكام من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وعن النشاط الفنى سوف يكون الحكام من الفنيين والموسيقيين ويتم بمدرج عثمان وقاعة الاحتفالات الكبرى وبمدرجات من كلية الهندسة والطب البيطرى أما النشاط العلمى فسيكون الحكام من العلماء ومراكز البحوث وأكاديمية البحث العلمى.