"الداخلية" تكرم سائق تاكسى ساعد فى ضبط متهم بمحاولة اغتيال المستشار خفاجى

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وجه بتكريم المواطن نعيم فكرى، سائق التاكسى، الشاهد على محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذى تعرض لها صباح الأحد، نظرا لشجاعته ومساعدة أجهزة الأمن فى ضبط أحد المتهمين فى ارتكاب الواقعة.

ووجه عبد الكريم، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب وخالد أبو بكر، على فضائية "اليوم" مساء الأحد، التحية لهذا المواطن بسبب مساعدته وشجاعته، مؤكدا أن الوزارة قامت بتكريم عدد من المواطنين أيضا ساعدوا الأجهزة الأمنية فى إحباط كثير من العمليات، وساعدوا فى ضبط الكثير من المتهمين، مضيفا "وهذا المواطن ليس أول واحد يتم تكريمه، وكل التحية والتقدير له من كل رجال الشرطة".

وأكد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن الأمن مسئولية الجميع، مؤكدا أن هناك عددا كافيا من أفراد الأمن موجودون على مدار الـ24، فضلا عن وجود خدمات أمنية لصيقة للمستشارين الذين ينظرون قضايا جماعة الإخوان، وسيتم إعادة النظر فى الخطط الأمنية خلال الفترة المقبلة.

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