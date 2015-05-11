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خليجيون يدشنون هاشتاج"مصر فى قلوب الإماراتيين" ويتذكرون وصية "زايد"

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بمناسبة زيارة حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمى لمصر، وافتتاحه دار الوثائق الجديدة بالفسطاط أمس الأحد، دشن نشطاء إماراتيون هاشتاج يحمل عنوان " فى قلوب الإماراتيين"، وذلك للتعبير عن ارتباط الشعب الإماراتى و المصرى، ولقى الهاشتاج ردود أفعال إيجابية من نشطاء تويتر، وأصبح متداولا بشكل كبير خلال فترة قليلة.

ونشروا بعض الصور الخاصة بالشعب المصرى وبها جمل وعبارات امتنان للمصريين وكانت من ابرز العبارات:"مصر لازالت ولاتزال فى قلوب الشعب الإماراتى ونهضتها من نهضة العرب جميعاً."، " مصر "درع" الأمة العربية" ،" يا أهل مصر كل فرد فى العالم يقف احتراما لمصر والإماراتيين يرفعون عقالهم لكم" ،" كل ما زادت الفتن والمحن على الوطن العربى تلقى مصر هى قارب النجاة للعبور إلى مستقبل مضى بالامل و الطمأنينة" ،"مصر كالشريان التاجى المغذى للقلب" ،" مصر الوفاء مصر العروبة مصر العلم مصر ام الدنيا مصر الحضارة ومن اعيال زايد بقلوب صافية ونقية تحيا مصر".

وبدأ الرواد بالترحم على الشيخ زايد بن نهيان عن طريق نشر له وهو يتحدث عن مصر ويوصى بها ،كما تذكر النشطاء العبارة التى قالها الشيخ زايد بن سلطان النهيان عن الشعب المصرى :"نهضة مصر من نهضة العرب كلهم و أوصيت ابنائى بأن يكونوا دائما بجانب مصر وهذه هى وصيتى اكررها امامكم..فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم".

صورة متداولة لوصية الشيخ زايد عن مصر -اليوم السابع -5 -2015
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صورة متداولة لوصية الشيخ زايد عن مصر

النشطاء يتداولون صورة للرئيس السيسى -اليوم السابع -5 -2015
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النشطاء يتداولون صورة للرئيس السيسى

تداول فيديو الشيخ زايد على هاشتاج مصر فى قلوب الاماراتيين -اليوم السابع -5 -2015
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تداول فيديو الشيخ زايد على هاشتاج مصر فى قلوب الاماراتيين

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مصر 365

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