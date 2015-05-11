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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/11

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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/11 حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/11
البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج يتميزون بقوة حدس كبيرة لديهم شخصيات نقية وملهمة متسامحة مع نفسها ومع الآخرين أما بالنسبة لحظ هذا البرج فيؤكدها عالم الفلك ميشيل حايك: "لا تدع المحيطين يؤثرون عليك ويدفعونك للتصرف بشكل لا يناسبك ولا يشبهك، بل حاول الابتعاد بعض الشىء والاسترخاء لتستعيد ذاتك".

توقعات ميشيل حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى


>أنت فى حاجة إلى إعادة التفكير فى علاقتك العاطفية لتتمكن من معرفة ما تريد فعلاً حقه وهل مشاعرك صادقة وصريحة تجاه حبيبك قبل أن تتمادى وتأخذ العلاقة إلى المرحلة الجديدة.

على مستوى العمل والمال


>حاول التركيز فى الفترة المقبلة على أهدافك والسعى بجد واجتهاد لتحقيقها حتى تصل إلى المكانة التى تستحقها والتى عملت بجد واجتهاد طوال الفترة الماضية لتحقيقها.

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مصر 365

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