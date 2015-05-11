حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/5/11

الإصرار للوصول إلى الحلم والتصميم على الوصول إلى الأهداف والنجاح والتفوق أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، أما فعن حظ برج الدلو ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، عليك بالاحتراس ممن حولك والتفكير ألف مرة قبل التحدث فى أمورك الشخصية مع من حولك، فحولك الكثير من الأشخاص الذين يضمرون لك بالكراهية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أنت فى حاجة إلى الابتعاد عن حبيبك بعض الشىء لتعرف مقدار محبته لك، فهو فى حاجة فى اختبار مشاعره ومعرفة ما يريد، حتى تعرف حقًا مصير عاقتك العاطفية، لذا عليك التحلى بالشجاعة واتخاذ القرار الصائب.
>عليك بممارسة الرياضة بشكل يومى ومنتظم لتتمكن من الوصول إلى الوزن المثيال الذى تطمح للوصل إليه، فأنت فى حاجة إلى بعض التغيير.
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>أنت فى حاجة إلى الابتعاد عن حبيبك بعض الشىء لتعرف مقدار محبته لك، فهو فى حاجة فى اختبار مشاعره ومعرفة ما يريد، حتى تعرف حقًا مصير عاقتك العاطفية، لذا عليك التحلى بالشجاعة واتخاذ القرار الصائب.
على مستوى الصحة
>عليك بممارسة الرياضة بشكل يومى ومنتظم لتتمكن من الوصول إلى الوزن المثيال الذى تطمح للوصل إليه، فأنت فى حاجة إلى بعض التغيير.