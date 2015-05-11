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حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/11

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حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/11 حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/11
الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها الآخرون والقدرة على تحليل الأشياء بعمق وهدوء وتروى أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الاثنين يوم عادى لا يشهد العديد من الأحداث الغريبة أو غير التقليدية، فعليك بالاطمئنان

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى


> أهملت فى الفترة الماضية حبيبك وهو الأمر الذى تسبب فى إبعاده عنك وإحساسه بالرغبة بعدم الاستمرار، فإذا ما زالت تحمل بعض المشاعر تجاهه عليك بالبدء فى إصلاح ما أفسدته فى الفترة الماضية.

على مستوى العمل والمال


>حياتك العلمية غير مستقرة بسبب عدم وضعك لخطط مستقبلية تساعدك على التقدم والنجاح بشكل أكبر فى عملك، فلا تظن أن لنجاح الوقتى يدوم بل يجب عليك أن تنظر أمامك.

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مصر 365

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