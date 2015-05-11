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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/11

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/11 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/11
من الشخصيات التى تهوى الابتعاد عن الروتين والملل والكآبة، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة، أما فيما يخص حظ اليوم لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يسير بشكل مريح فأنت تشعر بالراح والاسترخاء وتود الحفاظ على هذا المزاج الجميل الذى يتسبب فى إسعادك.

توقعات ماجى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى


>مررت بفترة صعبة مليئة بالأحزان والخيبات العاطفية، فلا تدع هذه الخيبات تشكل مستقبلك وتتسبب فى إحباطك فى المستقبل وتدفعك للاختيارات غير الصائبة التى ستسبب لك جراح كبيرة لن تستطيع الأيام أن تداويها.

على مستوى الصحة


>حاول أن تلتزم بنظام غذائى يساعدك على خسارة الوزن، ولا تدع البدانة تعطيك سنوات أكبر من عمرك وتجعلك عرضة للسخرية من الآخرين، لذا عليك بتحدى نفسك والكف عن العادات السيئة.
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مصر 365

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