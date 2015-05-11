حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/5/11

يعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، ولا يهتمون بما يجرى من حولهم ولا يعبئون بآراء المحيطين هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك إهمالك الدائم وأنانياك الشديدة وعدم تفكيرك سوى فى نفسك يسببان لك العديد من المشاكل التى ستضايقك فيما بعد وستتسبب فى فشلك. توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

>حياتك العاطفية تحتاج إلى الكثير من الاجتهاد فعليك التخلص من سلبياتك وخصالك غير المحبوبة، فالالتزام بعلاقة عاطفية يعنى الإخلاص لشخص واحد، والعلاقات العاطفية لها حقوق وواجبات يجب احترامها. على مستوى العمل والمال

>حاول أنت تعيد نفسك إلى الطريق الصحيح فإهمالك فى عملك يسبب الضيق لزملائك، فإذا ظللت على هذه الأفعال فستخسر الجميع وتخسر عملك ولن يتقى لك سوى الندم والإحباط ولن تستطيع الحصول على فرصة أخرى.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365