حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/5/11

أصدقاء أوفياء يحملون وفاء من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ يقف معك ويساعدك على تحدى نفسك ومن حولك وإثبات كفاءتك وجدارتك للجميع. توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

>حالتك العاطفية مستقرة بفضل إيمانك بقدراتك حبيبك وثقك الشديدة به وحبك الشديد له الذى يشعر به فى كل موقف تقوم به، فتصرفاتك وطيبتك ورغبتك الدائمة فى إسعاده تشعره بقيمه عندك ومحبتك له. على مستوى الصحة

>حاول البدء فى نظام غذائى متوازن يعطى الحيوية اللازمة ويمكنك من إنقاص وزنك، فأنت مثال للشخص المهذب المهتم بنفسه دائمًا وهو الأمر الذى يثير إعجاب المحيطين بك.

شبكةعيونالإخبارية

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