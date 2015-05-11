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حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/5/11

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حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/5/11 حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/5/11
من أهم صفات أصحاب برج الأسد أنهم لا يعترفون بالرأى الآخر ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدًا، فشخصياتهم القوية تمنعهم كمن الاعتذار والاعتراف بأن الشخص الآخر على حق، أما بخصوص حظ يوم الاثنين لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن عليك بالتواضع بعض الشىء والكف عن التباهى بقدراتك ومواهبك، فحولك الكثير من الحاسدين.

توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى


>علاقتك العاطفية على وشك الانهيار بسب شك الزائد الذى يتسبب فى ضيق حبيبك، فهناك فارق كبير بيمن الشك والغيرة، حاول أن تكف عن هذه التصرفات وحاول أن تعطى حبيبك الكثير من الحرية والمساحة الشخصية التى تشعره بالراحة.

على مستوى العمل والمال


>سعيك الدائم للتفوق واجتهادك الدائم هم سبب إحساسك الدام بالضغط وعدم القدرة على التقدم بشكل أكبر، لذا عليك بالاسترخاء والسفر إلى مكان بعيد وقضاء عطلة طويلة بعيدًا عن الروتين اليومى.

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مصر 365

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