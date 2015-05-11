توقعات الأبراج يوم الاثنين 2015/5/11

حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/11

الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها الآخرون والقدرة على تحليل الأشياء بعمق وهدوء وتروى أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الاثنين يومًا عاديًا لا يشهد العديد من الأحداث الغريبة أو غير التقليدية، فعليك بالاطمئنان.

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/5/11

>أهملت فى الفترة الماضية حبيبك وهو الأمر الذى تسبب فى إبعاده عنك وإحساسه بالرغبة بعدم الاستمرار، فإذا ما زالت تحمل بعض المشاعر تجاهه عليك بالبدء فى إصلاح ما أفسدته فى الفترة الماضية.>حياتك العلمية غير مستقرة بسبب عدم وضعك لخطط مستقبلية تساعدك على التقدم والنجاح بشكل أكبر فى عملك، فلا تظن أن لنجاح الوقتى يدوم بل يجب عليك أن تنظر أمامك.

أصدقاء أوفياء يحملون وفاء من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ يقف معك ويساعدك على تحدى نفسك ومن حولك وإثبات كفاءتك وجدارتك للجميع.

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/11

>حالتك العاطفية مستقرة بفضل إيمانك بقدراتك حبيبك وثقك الشديدة به وحبك الشديد له الذى يشعر به فى كل موقف تقوم به، فتصرفاتك وطيبتك ورغبتك الدائمة فى إسعاده تشعره بقيمه عندك ومحبتك له.>حاول البدء فى نظام غذائى متوازن يعطى الحيوية اللازمة ويمكنك من إنقاص وزنك، فأنت مثال للشخص المهذب المهتم بنفسه دائمًا وهو الأمر الذى يثير إعجاب المحيطين بك.

برج الجوزاء من الشخصيات التى تهوى الابتعاد عن الروتين والملل والكآبة، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة، أما فيما يخص حظ اليوم لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يسير بشكل مريح فأنت تشعر بالراح والاسترخاء وتود الحفاظ على هذا المزاج الجميل الذى يتسبب فى إسعادك.

توقعات ماجى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/11

>مررت بفترة صعبة مليئة بالأحزان والخيبات العاطفية، فلا تدع هذه الخيبات تشكل مستقبلك وتتسبب فى إحباطك فى المستقبل وتدفعك للاختيارات غير الصائبة التى ستسبب لك جراح كبيرة لن تستطيع الأيام أن تداويها.>حاول أن تلتزم بنظام غذائى يساعدك على خسارة الوزن، ولا تدع البدانة تعطيك سنوات أكبر من عمرك وتجعلك عرضة للسخرية من الآخرين، لذا عليك بتحدى نفسك والكف عن العادات السيئة.

برج السرطان البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج يتميزون بقوة حدس كبيرة لديهم شخصيات نقية وملهمة متسامحة مع نفسها ومع الآخرين أما بالنسبة لحظ هذا البرج فيؤكدها عالم الفلك ميشيل حايك: "لا تدع المحيطين يؤثرون عليك ويدفعونك للتصرف بشكل لا يناسبك ولا يشبهك، بل حاول الابتعاد بعض الشىء والاسترخاء لتستعيد ذاتك".

توقعات ميشيل حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/5/11

>أنت فى حاجة إلى إعادة التفكير فى علاقتك العاطفية لتتمكن من معرفة ما تريد فعلاً حقه وهل مشاعرك صادقة وصريحة تجاه حبيبك قبل أن تتمادى وتأخذ العلاقة إلى المرحلة الجديدة.>حاول التركيز فى الفترة المقبلة على أهدافك والسعى بجد واجتهاد لتحقيقها حتى تصل إلى المكانة التى تستحقها والتى عملت بجد واجتهاد طوال الفترة الماضية لتحقيقها.

من أهم صفات أصحاب برج الأسد أنهم لا يعترفون بالرأى الآخر ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدًا، فشخصياتهم القوية تمنعهم كمن الاعتذار والاعتراف بأن الشخص الآخر على حق، أما بخصوص حظ يوم الاثنين لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن عليك بالتواضع بعض الشىء والكف عن التباهى بقدراتك ومواهبك، فحولك الكثير من الحاسدين.

توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/11

>علاقتك العاطفية على وشك الانهيار بسب شك الزائد الذى يتسبب فى ضيق حبيبك، فهناك فارق كبير بيمن الشك والغيرة، حاول أن تكف عن هذه التصرفات وحاول أن تعطى حبيبك الكثير من الحرية والمساحة الشخصية التى تشعره بالراحة.>سعيك الدائم للتفوق واجتهادك الدائم هم سبب إحساسك الدام بالضغط وعدم القدرة على التقدم بشكل أكبر، لذا عليك بالاسترخاء والسفر إلى مكان بعيد وقضاء عطلة طويلة بعيدًا عن الروتين اليومى.

مواليد برج العذراء لديهم شخصيات هادئة محبة للحياة والسفر والمغامرة ليس لديهم أحلام كبيرة ولكن أحلامهم البسيطة مهمة تؤثر عليهم وعلى من حولهم، بينما تؤكد خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم مناسب فى التفكير والبقاء فى مكان بعيد يساعدك على الاسترخاء والابتعاد عن الضغوطات.

توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/5/11

>شريك حياتك يمكنك من النجاح والتفوق ويساعدك عللى التقدم بشكل كامل فى كافة مجالات حياتك، لذا حاول الحفاظ على العلاقة الجميلة والمريحة الموجودة بينكم ولا تستمع لمن حولك.>عملك يسير بشكل جيد بفضل إخلاصك وولائك الشديد لعملك واجتهادك ورغبتك الشديدة فى النجاح والتقدم والحصول على مكانة أكبر ومرتبة أعلى.

لديهم روح مرحة وجذابة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة، من أهم عيوبهم العصبية والمزاجية التى تؤثر عليهم بشكل كبير، أما عن حظ البرج فأمامك الكثير من الفرص التى يجب عليك الاختيار بينها لتتمكن من اختيار الأفضل.

توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/5/11

>ستقابل حب حياتك الذى طال انتظاره والذى تحلم به منذ فترة والذى صبرت طيلة هذه السنوات للحصول عليه ولم تدخل فى علاقة عاطفية على أمل لقائه، تحل بالصبر حتى تقابله>استمر فى الانتظام على النظام الغذائى الذى تتبعه منذ فترة فأنت فى حالة جيدة وفقدانك للوزن الزائد ساهم فى زيادة ثقتك بنفسك وساعدك على الشعور بمشاعر أفضل.

من أهم الصفات التى تميز مواليد برج العقرب هى شخصية المميزة الملهمة والروح المرحة، قادرون على كسب ثقة من حولهم ولكن من الصعب أن يكتسب أحد ثقتهم مجتهدين فى العمل، أما خبيرة الأبراج ماجى فرح فتؤكد أن اليوم هو الأنسب للخروج مع أصدقائك والتنزه بعض الشيء للحصول على الراحة والابتعاد عن ضغوطات العمل.

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/5/11

>حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها تمتع الصبر الشديد والرغبة الدائمة فى إسعاد حبيبك وتقديم الهدايا ومفاجأته بالشكل الذى يستحقه، والذى يساعد حبيبك على تقديم المثيل وإثبات محبته أكثر وأكثر.>صحتك تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، لذا عليك زيارة الطبيب والتحدث معه لا عن مشكلاتك لتتمكن من التحسن والشعور بشعور أفضل والتخلص من الصداع والإرهاق الدائم.

مواليد برج القوس لديهم روح مرحة ومحبون للحياة يتمتعون بقدر كبير من الابتكار كما أن لديهم العديد من الأهداف والأفكار الجيدة، بينما لا يحالفهم الحظ ولا يشعرون بالسعادة بشكل عام، فكما تؤكد هالة عمر خبيرة الأبراج: لا تدع الإحساس بالانتقام يسيطر عليك ويدفعك للتفكير فى خطط خبيثة قد تأتى لك بالعديد من المشكلات.

توقعات ماجى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/5/11

>هذه الفترة الانسب للانفصال عن حبيبك ومصارحته بعدم رغبتك فى استكمال هذه العلاقة التى سببت لك الألم والإزعاج والحالة النفسية السيئة، لذا تحل بالشجاعة واتخذ القرار اللازم.>علاقتك العاطفية غير المستقرة تؤثر عليك وتدفعك إلى التحلى بعادات سيئة كثيرة، وتتسبب فى اكتسابك للمزيد من الوزن الذى لن تتمكن من التخلص منه بسرعة.

يعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، ولا يهتمون بما يجرى من حولهم ولا يعبئون بآراء المحيطين هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك إهمالك الدائم وأنانياك الشديدة وعدم تفكيرك سوى فى نفسك يسببان لك العديد من المشاكل التى ستضايقك فيما بعد وستتسبب فى فشلك.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/5/11

>حياتك العاطفية تحتاج إلى الكثير من الاجتهاد فعليك التخلص من سلبياتك وخصالك غير المحبوبة، فالالتزام بعلاقة عاطفية يعنى الإخلاص لشخص واحد، والعلاقات العاطفية لها حقوق وواجبات يجب احترامها.>حاول أنت تعيد نفسك إلى الطريق الصحيح فإهمالك فى عملك يسبب الضيق لزملائك، فإذا ظللت على هذه الأفعال فستخسر الجميع وتخسر عملك ولن يتقى لك سوى الندم والإحباط ولن تستطيع الحصول على فرصة أخرى.

الإصرار للوصول إلى الحلم والتصميم على الوصول إلى الأهداف والنجاح والتفوق أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، أما فعن حظ برج الدلو ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، عليك بالاحتراس ممن حولك والتفكير ألف مرة قبل التحدث فى أمورك الشخصية مع من حولك، فحولك الكثير من الأشخاص الذين يضمرون لك بالكراهية.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/11

>أنت فى حاجة إلى الابتعاد عن حبيبك بعض الشىء لتعرف مقدار محبته لك، فهو فى حاجة فى اختبار مشاعره ومعرفة ما يريد، حتى تعرف حقًا مصير عاقتك العاطفية، لذا عليك التحلى بالشجاعة واتخاذ القرار الصائب.>عليك بممارسة الرياضة بشكل يومى ومنتظم لتتمكن من الوصول إلى الوزن المثيال الذى تطمح للوصل إليه، فأنت فى حاجة إلى بعض التغيير.

القدرة على الاعتماد عليهم فى كل الأمور والثقة فيهم وفى حكمهم واختياراتهم، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، حيث يتصفون بتقبل النقد والنقاش للوصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، أمامك اليوم العديد من المفاجآت التى ستتسبب فى تغيير حياتك ونظرك للأشياء من حولك.

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

>أمورك المالية غير مستقرة بسبب تبذيرك ورغبتك الدائمة فى شراء الأشياء التى تحتاجها كاملاً فى وقت واحد وهو الأمر الذى يتسبب فى إفلاسك واستدانتك ممن حولك.>عليك بالتخلص من العادات السيئة والبدء فى اتباع نظام صحى متوازن وممارسة بعض الأنشطة والرياضة مثل اليوجا التى ستساعدك على الاسترخاء والتفكير بتروى.