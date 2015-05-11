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وزير العدل عن تعيين أبناء عمال النظافة بسلك القضاء: "مش للدرجة دى"

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وزير العدل عن تعيين أبناء عمال النظافة بسلك القضاء: "مش للدرجة دى" وزير العدل عن تعيين أبناء عمال النظافة بسلك القضاء: "مش للدرجة دى"
قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، ردًا على سؤال حول تعيين أبناء العاملين فى النظافة بالسلك النيابى: "مش للدرجة دى، القاضى لابد أن يكون من طبقة مناسبة لهذا العمل مع احترامنا لعامل النظافة ومن أقل منه، القاضى له شموخه ووضعه ولابد من أن يستند إلى وسط محترم ماديًا ومعنويًا".

وأضاف "صابر" خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، أن وزارة العدل لها 5 موازنات واحدة لها و4 للمجالس التابعة لها وهذا نظام فريد من نوعه فى العالم كافة الأمر الذى يدل على استقلاليتها تمامًا مع استقلال كل جهة تابعة لها.


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