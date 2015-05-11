حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/5/11

لديهم روح مرحة وجذابة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة، من أهم عيوبهم العصبية والمزاجية التى تؤثر عليهم بشكل كبير، أما عن حظ البرج فأمامك الكثير من الفرص التى يجب عليك الاختيار بينها لتتمكن من اختيار الأفضل. توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

>ستقابل حب حياتك الذى طال انتظاره والذى تحلم به منذ فترة والذى صبرت طيلة هذه السنوات للحصول عليه ولم تدخل فى علاقة عاطفية على أمل لقائه، تحل بالصبر حتى تقابله على مستوى الصحة

>استمر فى الانتظام على النظام الغذائى الذى تتبعه منذ فترة فأنت فى حالة جيدة وفقدانك للوزن الزائد ساهم فى زيادة ثقتك بنفسك وساعدك على الشعور بمشاعر أفضل.

شبكةعيونالإخبارية

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