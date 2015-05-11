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حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/5/11

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حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/5/11 حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/5/11
مواليد برج القوس لديهم روح مرحة ومحبون للحياة يتمتعون بقدر كبير من الابتكار كما أن لديهم العديد من الأهداف والأفكار الجيدة، بينما لا يحالفهم الحظ ولا يشعرون بالسعادة بشكل عام، فكما تؤكد هالة عمر خبيرة الأبراج: لا تدع الإحساس بالانتقام يسيطر عليك ويدفعك للتفكير فى خطط خبيثة قد تأتى لك بالعديد من المشكلات.

توقعات ماجى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى


>هذه الفترة الانسب للانفصال عن حبيبك ومصارحته بعدم رغبتك فى استكمال هذه العلاقة التى سببت لك الألم والإزعاج والحالة النفسية السيئة، لذا تحل بالشجاعة واتخذ القرار اللازم.

على مستوى الصحة


>علاقتك العاطفية غير المستقرة تؤثر عليك وتدفعك إلى التحلى بعادات سيئة كثيرة، وتتسبب فى اكتسابك للمزيد من الوزن الذى لن تتمكن من التخلص منه بسرعة.

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مصر 365

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