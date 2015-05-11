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حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/5/11

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حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/5/11 حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/5/11
من أهم الصفات التى تميز مواليد هى شخصية المميزة الملهمة والروح المرحة، قادرون على كسب ثقة من حولهم ولكن من الصعب أن يكتسب أحد ثقتهم مجتهدين فى العمل، أما خبيرة الأبراج ماجى فرح فتؤكد أن اليوم هو الأنسب للخروج مع أصدقائك والتنزه بعض الشيء للحصول على الراحة والابتعاد عن ضغوطات العمل.

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها تمتع الصبر الشديد والرغبة الدائمة فى إسعاد حبيبك وتقديم الهدايا ومفاجأته بالشكل الذى يستحقه، والذى يساعد حبيبك على تقديم المثيل وإثبات محبته أكثر وأكثر.

على مستوى الصحة


>صحتك تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، لذا عليك زيارة الطبيب والتحدث معه لا عن مشكلاتك لتتمكن من التحسن والشعور بشعور أفضل والتخلص من الصداع والإرهاق الدائم.

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مصر 365

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