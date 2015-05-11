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بالفيديو.. طرح برومو ألبوم فريق واما “كان ياما كان”

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بالفيديو.. طرح برومو ألبوم فريق واما “كان ياما كان” بالفيديو.. طرح برومو ألبوم فريق واما “كان ياما كان”

طرحتت شركة كيوب ميوزك المملوكة لكل من المنتج محمد علام والموزع الموسيقى نادر حمدى، برومو البوم فريق “واما” الجديد، الذى يحمل اسم “كان يا ما كان” المقرر طرحه الجمعة الموافق 15 مايو.

يضم الألبوم 8 أغان، وقام عضو الفرقة نادر حمدى بتوزيع 6 منها، منهم 2 من كلمات محمد عطية، وهم “استنى إيه” ألحان أحمد صلاح حسني “سوني”، و “ليه لأ”، وكذلك أغنيتين من كلمات زميله بالفريق أحمد فهمي، وهم “كان ياما كان” ألحان إيهاب عبدالواحد، و”مش وحيد”، الذى لحن بالإضافة للأغنية الاخيرة، أغنيه أخرى بعنوان “متقلقيش اطمني” من كلمات جمال الخولي، كما وزع نادر أغنية “ليلة العمر” كلمات أيمن عز، وألحان محمد نور، أما الموزع محمد شفيق فقام بتوزيع أغانى “اللي أنا مستغربله” كلمات إبراهيم أبو زيد وألحان أحمد أبو زيد، و”شفتك قدامي”، كلمات محمد عطية وألحان كريم محسن .
> فريق “واما “تكون عام 1998، وقدم عام 2003 أول البوماته “ياليل”، وبعدها بعامين طرح ثانى ألبوم “ياغالى عليا”، وفي 2010 قدم الثالث بعنوان “رايحة جاية”.

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