نقيب الصحفيين يرد على وزير الإسكان: لن نتنازل عن أراضى النقابة

أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن النقابة لن تتنازل عن أراضيها المخصصة لبناء مدينة الصحفيين بـ6 أكتوبر، مضيفا أنهم لم يطلبوا وحدات سكنية بديلة عن مدينة الصحفيين.

جاء ذلك رداً على تصريحات وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، الذى أكد فيها أن نقيب الصحفيين عرض عليه تخصيص وحدات سكنية للنقابة لأن النقابة غير قادرة على تنفيذ مشروعها السكنى على مساحة 32 فدانًا، حيث تم سحبها أكثر من مرة.

وأضاف قلاش لـ"اليوم السابع"، أن زيارته لوزير الإسكان كانت بروتوكولية، وأنه اتفق على تحديد ميعاد لعقد اجتماع تفصيلى مع الوزير حول مشروع إسكان الصحفيين، وتابع قائلا "ربما يكون قد حصل لبس لدى وزير الإسكان عندما تحدثت معه عن تجربة مشروع إسكان النقابات المهنية لحكومة كمال حسن على، وعندما تحدثت أيضا عن فكرة توزيع الأراضى لإقامة مدن سكنية للنقابات المهنية لم تحقق نجاحا لأن النقابات ليس لها إمكانيات مادية وخبرات البناء، وأن يعملوا برؤية اجتماعية".

وأشار قلاش إلى أن ذلك الحديث منفصلا عن مشروع إسكان الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر، مضيفا أن هناك التزامات تجاه المشروع، وأن هناك أموالًا تم دفعها، والنقابة لن تتنازل عن أراضيها.

وذكر قلاش أنهم يتحركون فى كل الاتجاهات لبناء المدينة ذاكرا أنهم قاموا مؤخرا بزيارة لوزير الأوقاف حتى تكون بديلا لبناء المدينة، ووزير الأوقاف وعد بزيارة النقابة بعد عودته من السودان.

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