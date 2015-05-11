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مونتيلا: صلاح يقدم لنا الكثير من الأشياء غير المتوقعة

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مونتيلا: صلاح يقدم لنا الكثير من الأشياء غير المتوقعة مونتيلا: صلاح يقدم لنا الكثير من الأشياء غير المتوقعة

يرى فينشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا أن لاعبه محمد صلاح يقدم للفريق أداء مختلقا عن زملائه بالفريق.

فقد سجل صلاح هدفا وتسبب في اخر بمباراة الفيولا مع إمبولي التي شارك فيها كبديل وانتهت بالفوز 3-2 ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وقال مونتيلا خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "صلاح يقدم أداء عظيما من انضمامه لنا في يناير الماضي".

وأضاف "إنه يوفر لنا الكثير من الأشياء غير المتوقعة في كل مباراة".

وعاد لاعب تشيلسي المعار للتسجيل بعد أن توقف منذ الهدف الذي سجله في مرمى سامبدوريا يوم الرابع من أبريل الماضي.

شاهد هدف صلاح من هنا

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فيديو اليوم السابع