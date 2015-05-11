إزالة مصنع طوب أسمنتي وإحالة 20 عامل بالوحدة الصحية لتغيبهم عن العمل بسوهاج

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج إحالة أي مسئول للنيابة العامة يثبت عدم تنفيذه لقرارات الإزالة الصادرة للمخالفين بالبناء والتعدي علي الأراضي الزراعية الواقعة في زمام المحافظة، علي أن تقوم مديرية الزراعة والجهات الأمنية والوحدات المحلية للمدن والمراكز والقري بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفين في أقرب وقت ممكن من أجل حماية الرقعة الزراعة وأملاك الدولة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم واشرافه علي حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك والدولة بقرية روافع القصير بمركز سوهاج، حيث تمت ازالة مصنع طوب أسمنتي مخالف، لإقامته علي أرض زراعية وغير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والمواصفات القياسية لإنتاج الطوب الاسمنتي.

وقد شارك في الحملة شرطة المرافق والمرور ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج تحت اشراف اللواء محمد الملثم، رئيس مركز ومدينة سوهاج. كما تفقد ايضا وحدة صحة الأسرة ببلصفورة حيث أحال 20 من العاملين بالوحدة إلي التحقيق بسبب غيابهم عن العمل، كما تلاحظ تشوين لعدد من الأجهزة الطبية بالوحدة بإحدى الغرف وعدم استغلالها لخدمة أهالي القرية، وكلف رئيس الوحدة المحلية لقرية بلصفورة بوضع تصور مستقبلي لتطوير الخدمات بالقرية في الفترة القادمة، وعمل دراسة عن كيفية الإستغلال الأمثل للمساحة المقام عليها مبني الوحدة الصحية القديمة للقرية بما يخدم مصالح موطني وأهالي القرية.

وعلي طريق المنشاة بمدخل قرية الزوك أمر بمصادرة كمية من اللحوم المعروضة للبيع للأهالي وتحريزها وتم عمل محضر وإرساله للنيابة العامة للتحقيق حفاظا علي صحة المواطنين وسلامتهم.