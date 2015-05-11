الشيكولاتة السوداء تحسن الانتباه وتقوى التركيز

نتائج جديدة ورائعة كشفت عنها مؤخراً الأبحاث الطبية الحديثة بشأن الشيكولاتة السوداء، وهى نوع صحى من الشيكولاتة، حيث تحتوى على تركيزات عالية من الكاكاو والكافيين، وقدر قليل من السكر.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة شمال أريزونا الأمريكية أن الشيكولاتة السوداء تتمتع بفوائد رائعة، فهى تساهم فى تحسين القدرة على الانتباه وتؤثر بشكل ملحوظ على مؤشرات ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أن الشيكولاتة منذ قديم الزمن معروفة بقدرتها على توسيع الأوعية الدموية وخفض الضغط الدموى على المدى البعيد، وكما أنها تحتوى على بعض المواد المنشطة القوية، لافتين أنهم أجروا هذه الدراسة بغرض معرفة ما إذا كانت الشيكولاتة تساهم فى أحداث أى تأثيرات منشطة على المدى القصير.

وشملت الدراسة 122 شخصاً، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 عاما، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين قاموا بتناول الشيكولاته السوداء، التى تحتوى على 60% من الكاكاو، تعززت قدرات مخهم وأصبحوا أكثر انتباها وتركيزا عقب تناولها مباشرة، وكما أن ضغطهم الدموى ارتفع لفترة قصيرة.

وأضاف الباحثون أن إضافة أحد الأحماض الأمينية الموجودة بالشاى الأخضر ويعرف باسم "L-theanine" إلى الشيكولاته السوداء ساهم فى خفض الضغط الدموى، وبالتالى يلغى تسببها فى رفع ضغط الدم عقب تناولها مباشرة، لافتين أنه من المنتظر أن تقوم بعض الشركات بتصنيع شيكولاته سوداء تحتوى على هذا الحمض الأمينى الرائع.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Neuro Regulation" فى الثامن من شهر مايو الجارى.