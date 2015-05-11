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الإسكان: "الصحفيين" طلبت تخصيص وحدات سكنية لعدم قدرتها على بناء مشروعها

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الإسكان: "الصحفيين" طلبت تخصيص وحدات سكنية لعدم قدرتها على بناء مشروعها الإسكان: "الصحفيين" طلبت تخصيص وحدات سكنية لعدم قدرتها على بناء مشروعها
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نقيب الصحفيين عرض عليه تخصيص وحدات سكنية للنقابة لأن النقابة غير قادرة على تنفيذ مشروعها السكنى على مساحة 32 فدانًا حيث تم سحبها أكثر من مرة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل، إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة ببناء وحدات سكنية فى العشوائيات حيث تم الاتفاق مع مؤسسة معًا لتطوير المناطق العشوائية وبناء وحدات بها، بالإضافة إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة التطوير الحضرى لتوفير وحدات سكنية للمناطق الأكثر خطورة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه لا توجد دولة فى العالم تنفذ حجم الطرق التى تنفذها خلال عام، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من توصيل المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة خلال ثلاثة أشهر من الآن.
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