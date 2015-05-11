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أحمد موسى: مقالات "ابن الدولة" فى "اليوم السابع" تفوقت على كتابات "نيوتن"

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أحمد موسى: مقالات "ابن الدولة" فى "اليوم السابع" تفوقت على كتابات "نيوتن" أحمد موسى: مقالات "ابن الدولة" فى "اليوم السابع" تفوقت على كتابات "نيوتن"
أشاد الإعلامى أحمد موسى، بمقالات الكاتب "ابن الدولة" على صفحات "اليوم السابع"، واصفًا إياها بأنها كتابات متميزة ومحترمة، ومهمة للغاية، خاصة المقال التى نشرته الجريدة اليوم تحت عنوان "الأستاذ الفاضل صلاح دياب"، واصفا إياه بأنه مستثمر جيد فتنوع استثماراته يكشف عن ذكاء فطرى متوارث فى هذه العائلة العريقة.

ووصف الإعلامى أحمد موسى، خلال عرضه لبرنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، المقال بأنه يحتوى على علامات مهمة وكلام قوى وبديع للغاية، مشددا على أن مقالات ابن الدولة تفوقت على مقالات نيوتن.

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