ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بسيارات المجمعات الاستهلاكية المتنقلة

حصل "اليوم السابع" على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة المحملة على السيارات المتنقلة التابعة للمجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطنين فى الميادين العامة بأسعار منخفضة، حيث يتراوح الانخفاض فى سعرها بين 20 إلى 25%.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إرسال سيارات متنقلة ومحملة بالخضراوات والفاكهة لبيعها للمواطنين بأسعار منخفضة بالميادين والمناطق الشعبية، ومنها السيدة زينب.

عربات محملة بالخضراوات

وزير التموين مع المواطنين بالأسواق

وجاءت الأسعار كالتالى: