ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بسيارات المجمعات الاستهلاكية المتنقلة

حصل "اليوم السابع" على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة المحملة على السيارات المتنقلة التابعة للمجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطنين فى الميادين العامة بأسعار منخفضة، حيث يتراوح الانخفاض فى سعرها بين 20 إلى 25%.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأضاف وزير التموين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم ضخ كميات من الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة أقل من سعر السوق بنحو من 20 إلى 25%، حيث تم ضخ 50 طنا بمنافذ شركة الأهرام للمجمعات، وذلك فى أقل من 48 ساعة بجميع الفروع، بالإضافة إلى وجود سيارتين حمولتهما 8 أطنان فى مناطق شعبية.
>وأكد "حنفى" ضخ 20 طن خضراوات بفروع شركة النيل للمجمعات، بالإضافة إلى وجود 5 عربات متنقلة فى الميادين الشعبية، حمولتها 7 أطنان، وضخ 100 طن بمنافذ وفروع شركة الإسكندرية للمجمعات، وكذلك فى شركتى الجملة "المصرية والعامة" بالقاهرة.
>الطماطم 3.50 جنيه للكيلو
>خيار طبق 1 كليو 2.25 جنيه
>بازنجان عروسى طبق 1 كيلو 2.50 جنيه
>بازنجان أبيض طبق 1 كيلو 3.25 جنيه
>كوسة طبق 1 كيلو 1.75 جنيه
>جزر طبق 1 كيلو 2.75 جنيه
>فلفل بلدى شبكة نصف كيلو 1.30 جنيه
>ليمون مالح شبكة نصف كيلو 4.25 جنيه
>فلفل رومى شبكة 1 كيلو 2 جنيه
>بازنجان رومى شبكة 1 كيلو 2.5 جنيه
>فاصوليا خضراء شبكة 1 كيلو 3.25 جنيه
>بطاطس شبكة 2 كيلو 3.50 جنيه
>بصل شبكة 2 كيلو 2.75 جنيه
>خوخ سكرى طبق 1 كيلو 6.50 جنيه
>برتقال صيفى شبكة 2 كيلو 2.75 جنيه
>كنتالوب شبكة 2 كيلو 8.50 جنيه
>جريب فروت شبكة 2 كيلو 4 جنيهات
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إرسال سيارات متنقلة ومحملة بالخضراوات والفاكهة لبيعها للمواطنين بأسعار منخفضة بالميادين والمناطق الشعبية، ومنها السيدة زينب.
عربات محملة بالخضراوات
>وأضاف وزير التموين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم ضخ كميات من الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة أقل من سعر السوق بنحو من 20 إلى 25%، حيث تم ضخ 50 طنا بمنافذ شركة الأهرام للمجمعات، وذلك فى أقل من 48 ساعة بجميع الفروع، بالإضافة إلى وجود سيارتين حمولتهما 8 أطنان فى مناطق شعبية.
وزير التموين مع المواطنين بالأسواق
>وأكد "حنفى" ضخ 20 طن خضراوات بفروع شركة النيل للمجمعات، بالإضافة إلى وجود 5 عربات متنقلة فى الميادين الشعبية، حمولتها 7 أطنان، وضخ 100 طن بمنافذ وفروع شركة الإسكندرية للمجمعات، وكذلك فى شركتى الجملة "المصرية والعامة" بالقاهرة.
وجاءت الأسعار كالتالى:
>الطماطم 3.50 جنيه للكيلو
>خيار طبق 1 كليو 2.25 جنيه
>بازنجان عروسى طبق 1 كيلو 2.50 جنيه
>بازنجان أبيض طبق 1 كيلو 3.25 جنيه
>كوسة طبق 1 كيلو 1.75 جنيه
>جزر طبق 1 كيلو 2.75 جنيه
>فلفل بلدى شبكة نصف كيلو 1.30 جنيه
>ليمون مالح شبكة نصف كيلو 4.25 جنيه
>فلفل رومى شبكة 1 كيلو 2 جنيه
>بازنجان رومى شبكة 1 كيلو 2.5 جنيه
>فاصوليا خضراء شبكة 1 كيلو 3.25 جنيه
>بطاطس شبكة 2 كيلو 3.50 جنيه
>بصل شبكة 2 كيلو 2.75 جنيه
>خوخ سكرى طبق 1 كيلو 6.50 جنيه
>برتقال صيفى شبكة 2 كيلو 2.75 جنيه
>كنتالوب شبكة 2 كيلو 8.50 جنيه
>جريب فروت شبكة 2 كيلو 4 جنيهات