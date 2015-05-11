سائق شاهد على محاولة اغتيال معتز خفاجى: المتهمون استوقفونى للركوب معى

قال نعيم فكرى، سائق التاكسى، والشاهد على محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذى تعرض لها صباح اليوم الأحد، إنه كان موجودًا لحظة وجود الإرهابيين الذين زرعوا العبوات المتفجرة أسفل السيارة أمام منزل المستشار.

وأضاف نعيم فكرى، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد"، أنه ساعد فى البحث عن المتهمين بمشاركة عناصر الشرطة، حتى تم العثور عليهم فى أحد الشوارع الجانبية.

وكشف السائق أن المتهمين استوقفوه لركوب التاكسى الخاص بى للهروب من مكان الحادث، وقام بمراوغتهم حتى قام بتسليم أحد الإرهابيين لقوات الشرطة أمام المنزل، مشددا على أن حراسة المنزل لم تتوقع وجود أحد المتهمين فى التفجير معى داخل السيارة.

وأشار إلى أن العبوات الناسفة تسببت فى خسائر كبيرة بالمنزل والسيارات القريبة من منزل المستشار خفاجى، وأن العبوتين الناسفتين انفجرتا أثناء وجود العناصر الإرهابية فى محيط منزل المستشار خفاجى، وخبراء المفرقعات فككوا العبوة الناسفة الثالثة أمام المنزل، مشدّدًا على أنه أصر على العودة إلى منزل المستشار خفاجى، لتسليم أحد الإرهابيين للحراسة بعد هروب أحد المتهمين.

وطالب الإعلامى أحمد موسى، وزير الداخلية، بتكريم السائق الذى ساعد فى القبض على المتهمين والكشف عن العناصر الإرهابية التى استهدفت المستشار معتز خفاجى.

فيما أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، عبر مداخلة هاتفية للبرنامج، أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، أكد أنه سوف يتم تكريم السائق نعيم فكرى، لأنه عرض نفسه للموت، للحفاظ على أبناء الوطن.

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