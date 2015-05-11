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صافيناز تصاب في ظهرها بسبب رامز جلال

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صافيناز تصاب في ظهرها بسبب رامز جلال صافيناز تصاب في ظهرها بسبب رامز جلال

الأحد 10-05-2015 22:35

انتهى النجم رامز جلال من تصوير 8 حلقات من برنامجه الجديد "رامز ملك الجو" المقرر عرضة خلال رمضان المقبل على شاشة mbc .
رامز واجه صعوبة شديدة في إقناع الضيوف بالاشتراك في الموسم الجديد نظراً لخطورة المقلب، حيث اعتذر كل من أحمد السقا، ودلال عبد العزيز، وراغب علامة، و كريم عبد العزيز، وأحمد عز من الاشتراك في البرنامج، بالرغم من محاولات رامز للاتصال بالنجوم بنفسة وإقناعهم بعدم وجود أي مخاطر في الجو، لكن فوبيا الطيران أثرت بشكل مباشر على معظم الفنانين لذلك لم يتمكن حتى الآن إلا من تصوير حلقة واحدة في اليوم.

من جهة أخرى، انتهى رامز من تصوير 8 حلقات لكل من إدوارد وصافنيار التي تعرضت لإصابة في الظهر والقدم أثناء اهتزاز الطائرة مما جعلها تفتعل مشكلة مع مسؤولي البرنامج وتهدد بعدم عرض الحلقة، كما صورت أمينة وعبير صبيري وثناء يوسف وعبد الله مشرف، ومن المتوقع أن ينتهي رامز من تصوير جميع حلقات البرنامج خلال نهاية الشهر الجاري ليبدأ بعدها مرحلة المونتاج.

يذكر أن رامز يخوض تجربة تقديم برامج للمرة السادسة على التوالي ويجسد هذه المرة دور رجل عجوز يجلس في الطائرة مع الفنانين ويبدأ في عملية استفزاز الضيوف وخلق حالة من الرعب.

 

 

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