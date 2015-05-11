صوفيا فيرغارا تحتفل بخطوبتها

إحتفلت النجمة العالمية Sofia Vergara مساء يوم الجمعة 8 أيار-مايو بخطوبتها على حبيبها الممثل Joe Manganiello، في نادي Soho House الليلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشفت صحيفة الـ Daily Mail البريطانية أن حفل الخطوبة تميز بالبساطة وإقتصر على حضور الأهل والاصدقاء المقربين، الذين لم يتعد عددهم الـ 50 شخصاً، كما نشرت بعض الصور التي تم تسريبها من قبل أحد المدعوين.

Vergara البالغة من العمر 42 عاماً، والتي إختيرت الممثلة التلفزيونية الأغلى أجراً، كانت قد أعلنت في ديسمبر من العام الماضي إرتباطها رسمياً بالنجم Manganiello، أي بعد أشهر قليلة من انفصالها عن خطيبها السابق Nick Loeb.

يشار إلى أنه على الرّغم من بلوغ Sofia عامها الـ 42، إلا أنّ رغبتها في إنجاب طفل آخر تظلّ تملأ عليها قلبها وعقلها، فسعت إلى تحقيق ذلك عن طريق تجميد بويضاتها حاليّاً، لأنّها تُخطّط لإنجاب ذلك الطفل الجديد بعد مرور 21 سنة على ولادة ابنها البكر.

هذا القرار الذي إتخذته النجمة بكامل إرادتها أغضب خطيبها السابق Nick، فتقدم بدعوى قضائية غريبة من نوعها ضدها متهماً إياها بتحطيم البويضات الملقّحة اصطناعياً، التي ستمنحهما فتاة.

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