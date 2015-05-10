الأمن السودانى يضبط شبكة تزوير عملات أجنبية تدار من أوغندا

أحبط جهاز الأمن والمخابرات السودانى توزيع عملات أجنبية مزورة بواسطة شبكة تدار من أوغندا، وألقى القبض على أحد أفرادها كان يقيم بشقة مفروشة بوسط العاصمة السودانية (الخرطوم) وبحوزته 73 ألف دولار، وأربعة ألاف يورو.

وقال مصدر أمنى - للمركز السودانى للخدمات الصحفية اليوم الأحد - إنه تم تحرير بلاغ ضد المتهم وتسليمه لنيابة أمن الدولة، مبينا أن المتهم لديه عدد من الجرائم وبلاغات الاحتيال بأقسام الشرطة المختلفة، بجانب أنه مطلوب من دولة جنوب السودان وله ملف جنائى.

وأضاف المصدر الأمنى، أن إدارة الفنادق والنزل بجهاز الأمن تمكنت من القبض على المتهم بعد عمليات رصد ومتابعة لفترة طويلة، مشيرا إلى أن المذكور يدير أنشطته الإجرامية ضمن شبكة تدير أعمالها من أوغندا.

وكانت الإدارة العامة للشرطة السودانية، أكدت أمس السبت أنها تمكنت من ضبط عصابة محترفة تعمل على تزييف العملات الأجنبية والمحلية بأحد أحياء ولاية الخرطوم، وبحوزتهم مبالغ مزيفة وأدوات التزييف.

وأكدت الشرطة السودانية أنها رصدت معلومات عن نشاط تلك العصابة التى ترتبط بدولة أجنبية وتقوم بتزييف وتوزيع العملة الأجنبية والمحلية فى مناطق مختلفة بولاية الخرطوم.

>وإثر مداهمة منزل العصابة تم ضبط طابعة ملونة وجهاز حاسوب ومبالغ مالية أجنبية وسودانية وأدوات أخرى وتم القبض على ستة متهمين.

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