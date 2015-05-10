مبروك يكشف - عن اجتماع أدى لتألق ' السعيد ومتعب وغالي وجدو '

خص فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بالإشادة عبد الله السعيد وحسام غالي ثم تحدث عن عماد متعب وجدو

وجاءت تصريحات مبروك بعد فوز الأهلي 4-0 على طلائع الجيش في الجولة 29 من الدوري المصري.

وقال مبروك للصحفيين: "عبد الله السعيد وجدو وغالي ومتعب من نجوم الأهلي بلا شك".

وتابع "حين توليت المسؤولية تحدثت معهم عن الالتزام. أنا أحب اللاعب الملتزم وأثق فيه دوما".

وكشف "قلت لكل منهم أنت نجم ولا بد أن تتخلص من الحالة النفسية والبدنية السيئة، لأنني أحتاجك".

وأكمل "وأعتقد أن كلماتي ورؤيتي الخاصة بهذا الرباعي كانت مقنعة له. والدليل أداء كل منهم في أرض الملعب".

ورفع متعب رصيده إلى 11 هدفًا في الدوري، بينما سجل جدو أول هدف له في المسابقة بعد عودته من هال سيتي في صيف 2012.

وأوضح "أن يعود جدو فيسجل. وأن يشترك متعب من على مقاعد البدلاء فيحرز هدفا. وأن يتألق غالي بهذا الشكل. إنها أمور كلها رائعة للأهلي".

وأردف "أحاول قدر الإمكان مساعدة نجوم الفريق لتثبيت أقدامهم، لأنني أحتاج وفرة كبيرة من اللاعبين الفترة القادمة".

ثم استدرك "أما عبد الله السعيد. فأظن أن مستواه مؤخرا رائع. مباراتان متتاليتان وكل لمسة له تكون ممتازة. إنه لاعب رائع للفريق".