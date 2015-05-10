بعد ضرب الجيش .. 5 مميزات لأهلي مبروك اختفت مع جاريدو

ضرب الأهلي مرمى طلائع الجيش 4 مرات لينهي مهمة فتحي مبروك الثانية بنجاح ويكتب 5 مميزات من الانتصار الثاني على التوالي.

طلائع الجيش حل ضيفا على الأهلي في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وفاز الأهلي برباعية مقابل لاشيء أمام الجيش. رباعية أتت على مدار شوطي المباراة بثنائية في الشوط الأول بأقدام عبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه.

وثنائية في الشوط الثاني بأقدام عماد متعب ومحمد ناجي جدو ليحقق مبروك الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز على دمنهور 3-0.

ويستعرض FilGoal.com بالأرقام 5 مميزات ظهرت في أهلي مبروك واختفت في أهلي جاريدو..

1) أول نصف ساعة

خلال مباراتين للأهلي مع فتحي مبروك نجح المارد في استغلال الضغط المبروك وهز شباك الخصوم وهو ما كان دائما يفشل به أهلي جاريدو.

الأهلي كان يبدأ بقوة ثم يقل أدائه تدريجيا دون الاستفادة من الضغط المبكر وهو ما تغير.

فخلال مواجهة النصر بدأ أهلي مبروك بقوة على مرمى النصر وشكل العديد والعديد من الهجمات قبل أن يسجل محمود حسن تريزيجيه هدف التقدم ويعززه بهدف أخر قبل مرور نصف ساعة من المباراة.

أمام الجيش أثبت أهلي مبروك إن لقاء النصر لم يكن صدفة. فدخل بقوة في المباراة وشكل الخطورة على مرمى الطلائع.

وترجم عبد الله السعيد خطورة الأهلي بهدف أول في الدقيقة 6 قبل أن يعود تريزيجيه ويعزز التقدم بهدف في الدقيقة 22.

لينهي الأهلي سريعا على منافسه بفضل الاستفادة واستغلال أول نصف ساعة من المباراة.

2) تعويض عاشور

مع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي غاب حسام عاشور عن الأهلي في 5 مواجهات في الدوري.

4 مواجهات كان خارج القائمة ومواجهة كان على مقاعد البدلاء.

وخلال 5 مواجهات لأهلي جاريدو في غياب عاشور حقق الأهلي انتصارا وحيدا جاء في الدقيقة الأخيرة أمام النصر 2-1.

وتعادل أمام الأسيوطي والمصري وخسر أمام المقاولون العرب وسقط برباعية أمام الاتحاد. في غياب عاشور.

وأمام طلائع الجيش لم يظهر عاشور بسبب الإيقاف ليدفع فتحي مبروك بمحمد رزق في وسط الملعب بجوار حسام غالي.

لينجح الأهلي في غياب عاشور في ضرب الجيش بسهولة 4-0 في لقاء تألق به بديل عاشور محمد رزق.

3) تريزيجيه

على الرغم من ظهور محمود حسن تريزيجيه بقوة مع جاريدو ليصبح المصدر الأول لخطورة الأهلي. إلا أن تريزيجيه مبروك أكثر فاعلية للمارد الأحمر.

فخلال 23 مباراة لتريزيجيه مع جاريدو في الدوري المصري. سجل جناح الأهلي هدفين.

بينما خلال مباراتين فقط مع فتحي مبروك هز تريزيجيه شباك الخصوم 3 مرات.

لتصبح فاعلية تريزيجيه مع أهلي مبروك أكبر من أهلي جاريدو على الرغم من مرور مباراتين فقط للأهلي بقيادة فتحي مبروك.

4) عبد الله السعيد

عاد من جديد المتألق عبد الله السعيد للظهور بقوة أمام طلائع الجيش.

السعيد قاد الأهلي للفوز بثلاثة أمام النصر بعدما صنع هدفين وبدأ كرة الهدف الأخر بعد ركلة حرة لعبت بذكاء من صانع ألعاب الإسماعيلي السابق قبل أن تنتهي بهدف لصالح تريزيجيه.

خلال 17 مباراة للسعيد مع جاريدو لم يصنع أي هدف في الدوري المصري وسجل 3 مرات في مرمى طلائع الجيش في لقاء الذهاب وأمام دمنهور وأمام الأسيوطي.

بينما في مباراتين فقط مع مبروك صنع عبد الله هدفين وسجل هدف وقدم أداء رائع جعل الأهلي أسرع وأخطر في الثلث الأخير من الملعب.

5) عودة جدو

إذ سألت جماهير الأهلي عن أفضل شيء في مواجهة طلائع الجيش ستكون الإجابات محمد ناجي جدو.

جدو عاد للمشاركة من جديد مع الأهلي بعد غياب 350 يوما ليس ذلك فحسب بل وسجل أيضا.

عاد جدو من الإصابة منذ أكثر من شهر ولكن لم يرى جاريدو أن اللاعب جاهزا للمشاركة أو الانضمام إلى قائمة الفريق. على الرغم من تصريحات جدو في أكثر من مرة على إنه جاهز للعب.

ومع تولي مبروك المسؤولية وفي أول قائمة له. عاد جدو للظهور في قائمة الـ20 لاعبا للأهلي أمام النصر. قبل أن يخرج.

ولكن عاد جدو للظهور وكانت عودة حميمة إذ هز شباك طلائع الجيش وسجل الهدف الرابع للأهلي وهدفه الأول منذ 17 مايو 2014 أمام نكانا من زامبيا في الكونفدرالية.