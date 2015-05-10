مدرب الأسيوطي: لا أصدق أني أجلس بجوار حسام حسن

أبدى معتز حامد المدرب العام للأسيوطي سبورت انبهارا بأنه يجلس بجوار أحد نجومه المفضلين حسام حسن.

معتز حامد تحدث للصحفيين بعد خسارة الأسيوطي 3-2 أمام الاتحاد السكندري الذي يقوده حسام حسن.

وقال حامد: "لا أصدق أني أجلس بجوار حسام حسن شخصيا. إنه أحد النجوم التي لطالما عشقت مشاهدتها".

وتابع "هذا الرجل دربني في المصرية للاتصالات. كان عمري 5 سنوات وأنا أشاهده يقود مصر للفوز بكأس أمم إفريقيا".

ويحتل الأسيوطي المركز الأخير في جدول الدوري، ويدرك جهازه الفني أن البقاء بات مستحيلا.

وأوضح حامد "كل ما نفكر فيه الآن هو استغلال مباريات الدوري الممتاز المتبقية في التحضير لمنافسات الدرجة الأدنى لأن مجموعة الصعيد دوما ما تكون صعبة".