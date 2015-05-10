مدرب الأهلي يرد.. متى يظهر هندريك وبامبو

أكد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن الثنائي هندريك هلمكه وكريم بامبو لديه فرصة كبيرة في المشاركة بالمباريات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مبروك عبر قناة الحياة "لم أحسم مصير هندريك أو أي لاعب آخر، ولم أتخذ أي قرار بشأن تحليل أو تقييم التشكيل في الوقت الراهن".

ثم استدرك "السبب الرئيسي أني لازلت أريد الاستفادة من الجميع".

وأضاف بعد فوز الأهلي 4-0 على طلائع الجيش "أنتظر فقط فرصة جيدة لإشراك هندريك وسط ظروف مناسبة تساعده على الظهور بشكل مميز".

وانضم هندريك لصفوف الأهلي في يناير الماضي. ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية بالقميص الأحمر بسبب إصاباته في غضروف الركبة.

وأشار فتحي مبروك في ختام تصريحاته إلى أنه لم يطالب إدارة النادي بالاستغناء عن كريم بامبو لاعب الفريق الشاب.

وأكد "بامبو أيضا لديه فرصة كبيرة للمشاركة في الفترة المقبلة. نحن مقبلون على ضغط مباريات وسأحتاج لكل لاعب في الفريق".