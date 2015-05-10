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موسى: مصر نجحت في عبور عدد من التحديات بعد اضطراب الأوضاع الأمنية

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موسى: مصر نجحت في عبور عدد من التحديات بعد اضطراب الأوضاع الأمنية موسى: مصر نجحت في عبور عدد من التحديات بعد اضطراب الأوضاع الأمنية

عمرو موسى

أكد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية نجاح فى العبور من عدد من التحديات التى واجهتها بعد اضطراب الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وكذلك نجاحها فى إتمام استحقاقى خارطة الطريق ووصولا إلى الاستحقاق الثالث المقبل وهو الانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك خلال لقاء موسى بوفد من الباحثين والأكاديميين بكبرى المؤسسات الامريكية البحثية والأكاديمية المتخصصة فى شئون الأمن والسياسة الدولية.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه اليوم الأحد ، فإن اللقاء الذي عقد أمس تناول الحديث عن أداء العلاقات المصرية الامريكية بعد تغيرات الربيع العربى وثورتى 25 يناير و30 يونيو، وتطرق النقاش أيضا الى وضع العلاقات الإقليمية الامريكية مع دول الشرق الأوسط وآخر تطورات الوضع النووي فى المنطقة.

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