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جابر نصار "يكنس" بيديه ساحات جامعة القاهرة مستخدمًا "مقشة"

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جابر نصار "يكنس" بيديه ساحات جامعة القاهرة مستخدمًا "مقشة" جابر نصار "يكنس" بيديه ساحات جامعة القاهرة مستخدمًا "مقشة"
قاد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، حملة نظافة بيديه داخل الحرم الجامعى، اليوم، ضمن يوم الخدمة العامة الذى نظمته الجامعة تحت شعار "جامعتنا نظيفة"، حيث يقوم خلالها الطلاب بمشاركة رئيس الجامعة، على مدار اليوم، بدهان أرصفة الحرم الجامعى وبعض الأسوار ورسم علامات الطرق بممرات الحرم.

وقال الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، إن فكرة تنظيف الحرم الجامعى جهد شبابى بالتنسيق بين طلاب الجامعة وإدارتها، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع إدارة التربية العسكرية لتخصيص يوم من كل دورة، بحيث يكون هناك يوم للخدمة العامة بمشاركة طلاب النشاط والخدمة العامة والجوالة، بهدف تجديد جدران الجامعة وتنظيف ساحات الحرم الجامعى.


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