مستشار الرئيس اليمنى يصل مطار القاهرة قادما من لندن

وصل مطار القاهرة الدولى منذ قليل ناجى عبد العزيز الشهابى، مستشار الرئيس اليمنى، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، وقامت السلطات المختصة بالمطار بإنهاء إجراءات وصوله.إعلان - Ads إعلان - Ads
>بالفيديو.. على عبد الله صالح يواجه الهدنة السعودية بتحريض الحوثيين على حمل السلاح.. الرئيس المخلوع يعلن تحالفه مع "أنصار الله" من على أنقاض اليمن.. ويؤكد: سأتبرع بمليون دولار للعالقين خارج اليمن
>
وأوضح مصدر أمنى أن "الشهابى" و٣ من مرافقيه وصلوا إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل، قادمين من العاصمة البريطانية لندن، وتم إنهاء إجراءات وصولهم على الفور باستراحة كبار الزوار.
>بالفيديو.. على عبد الله صالح يواجه الهدنة السعودية بتحريض الحوثيين على حمل السلاح.. الرئيس المخلوع يعلن تحالفه مع "أنصار الله" من على أنقاض اليمن.. ويؤكد: سأتبرع بمليون دولار للعالقين خارج اليمن
>