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مستشار الرئيس اليمنى يصل مطار القاهرة قادما من لندن

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مستشار الرئيس اليمنى يصل مطار القاهرة قادما من لندن مستشار الرئيس اليمنى يصل مطار القاهرة قادما من لندن
وصل مطار القاهرة الدولى منذ قليل ناجى عبد العزيز الشهابى، مستشار الرئيس اليمنى، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، وقامت السلطات المختصة بالمطار بإنهاء إجراءات وصوله.

وأوضح مصدر أمنى أن "الشهابى" و٣ من مرافقيه وصلوا إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل، قادمين من العاصمة البريطانية لندن، وتم إنهاء إجراءات وصولهم على الفور باستراحة كبار الزوار.


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